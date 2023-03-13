3600 ek gösterge yasalaşarak yürürlüğe girdi. Ancak şefler için düzenleme kabul edilmedi. Peki, Şeflere 3600 ek gösterge verilecek mi son dakika 2023? Kamu şeflerine ek gösterge var mı? Seçim öncesi torba yasa genişletilecek mi? İşte detaylar...
Şeflere 3600 ek gösterge verilecek mi son dakika 2023?
3600 ek gösterge 15 Ocak tarihinde yürürlüğe girdi. Ancak aralarında kamu şeflerinin de bulunduğu bazı meslek grupları ise bu düzenlemenin dışında kaldı.
Kamu şefleri Meclis'te siyasilerle bir araya geldiler. Seçim nedeniyle Meclis tatile girmeden önce bir torba yasaya şeflerin de 3600 ek göstergeden faydalanabilmesi için ek madde konulmasını talep ettiler.
Henüz konu hakkında resmi açıklama gelmedi. Detaylar geldiğinde haberimizde yer alacaktır...
3600 EK GÖSTERGE NEDİR?
Memurların aylık maaşları, emekli olduktan sonra alacakları aylıkların ve emekli ikramiyelerinin belirlenmesinde büyük rol taşıyan ek gösterge önemli bir unsurdur.