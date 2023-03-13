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    • Ekonomi
    • 13.03.2023 15:13
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    • 13.03.2023 15:13
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    Şeflere 3600 ek gösterge verilecek mi son dakika 2023? Kamu şeflerine ek gösterge var mı? Seçim öncesi torba yasa genişletilecek mi?

    Bilindiği üzere 3600 ek gösterge düzenlemesi ocak ayında Meclis'ten geçmişti. Bu düzenlemeden polis, sağlık çalışanı, din görevlisi ve öğretmenler yararlandı. Ancak kamu şefleri ve bazı meslek grupları kapsam dışı kaldı. Bu kapsamda şefler seçim öncesinde ek gösterge taleplerini iletmek için Meclis'e geldi. Peki, Şeflere 3600 ek gösterge verilecek mi son dakika 2023? Kamu şeflerine ek gösterge var mı? Torba yasa genişletilecek mi? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Şeflere 3600 ek gösterge verilecek mi son dakika 2023?

    3600 ek gösterge yasalaşarak yürürlüğe girdi. Ancak şefler için düzenleme kabul edilmedi. Peki, Şeflere 3600 ek gösterge verilecek mi son dakika 2023? Kamu şeflerine ek gösterge var mı? Seçim öncesi torba yasa genişletilecek mi? İşte detaylar...

    Şeflere 3600 ek gösterge verilecek mi son dakika 2023?

    3600 ek gösterge 15 Ocak tarihinde yürürlüğe girdi. Ancak aralarında kamu şeflerinin de bulunduğu bazı meslek grupları ise bu düzenlemenin dışında kaldı.

    Kamu şefleri Meclis'te siyasilerle bir araya geldiler. Seçim nedeniyle Meclis tatile girmeden önce bir torba yasaya şeflerin de 3600 ek göstergeden faydalanabilmesi için ek madde konulmasını talep ettiler.

    Henüz konu hakkında resmi açıklama gelmedi. Detaylar geldiğinde haberimizde yer alacaktır...

    3600 EK GÖSTERGE NEDİR?

    Memurların aylık maaşları, emekli olduktan sonra alacakları aylıkların ve emekli ikramiyelerinin belirlenmesinde büyük rol taşıyan ek gösterge önemli bir unsurdur.



        Ek göstergenin yüksek olması emekli aylığı ve emekli ikramiyesinin de yüksek olacağı anlamına gelmektedir. Bu nedenle memurlar bulunmuş oldukları unvanlarının 1. derece kadrolar için belirlenen ek gösterge rakamlarının yüksek olmasını istemektedirler. Bu durumdan dolayı da ek göstergesi 3600 olan bir memur ile 2500 olan bir memurun alacağı zam oranları ya da maaş miktarları aynı olmaz.



        3600 ek göstergenin yürürlüğe girmesinin ardından öğretmen, hemşire, din görevlisi ve polislerin maaşlarında artış yaşandı.
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        Haberler Ekonomi Şeflere 3600 ek gösterge verilecek mi son dakika 2023? Kamu şeflerine ek gösterge var mı? Seçim öncesi torba yasa genişletilecek mi?
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