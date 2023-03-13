Mart ayı enflasyon oranı için geri sayım başladı. Bilindiği üzere bir önceki ayın enflasyon verileri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yeni ayın ilk haftasında duyuruluyor. Nisan ayına sayılı günler kala vatandaşlar kasım ayının enflasyon verilerine odaklandı. Peki, Mart ayı enflasyon oranı yüzde kaç? Mart 2023 enflasyon beklenti anketi açıklandı mı? Nisan ayı kira artış oranı yüzde kaç 2023? İşte detaylar...
Mart ayı enflasyon oranı yüzde kaç? Nisan ayı kira artış oranı açıklandı mı?
Henüz mart ayı enflayson rakamları ve Nisan ayı kira artış oranı hakkında açıklama gelmedi. Detaylar geldiğinde haberimize eklenecektir...
Şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı.
TÜİK verilerine göre, TÜFE şubat ayında yüzde 3,15 artış gerçekleştirdi.
Yıllık bazda TÜFE yüzde 57,68'den yüzde 55,18'e geriledi.
Yurt içi ÜFE şubatta yüzde 1,56 artarken, yıllık bazda 76,61 oldu.