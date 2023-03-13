Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 13.03.2023 14:58
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 13.03.2023 14:58
    ABONE OL

    Mart ayı enflasyon oranı yüzde kaç? Mart 2023 enflasyon beklenti anketi açıklandı mı? Nisan ayı kira artış oranı yüzde kaç 2023?

    Nisan ayının yaklaşmasıyla birlikte gözler Mart ayı enflasyon oranı hakkında aramalar hız kazandı. TÜFE şubatta yüzde 3,15 artarken, yıllık bazda yüzde 55,18 oldu. Peki, Mart ayı enflasyon oranı yüzde kaç? Mart 2023 enflasyon beklenti anketi açıklandı mı? Nisan ayı kira artış oranı yüzde kaç 2023? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Mart ayı enflasyon oranı yüzde kaç 2023?

    Mart ayı enflasyon oranı için geri sayım başladı. Bilindiği üzere bir önceki ayın enflasyon verileri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yeni ayın ilk haftasında duyuruluyor. Nisan ayına sayılı günler kala vatandaşlar kasım ayının enflasyon verilerine odaklandı. Peki, Mart ayı enflasyon oranı yüzde kaç? Mart 2023 enflasyon beklenti anketi açıklandı mı? Nisan ayı kira artış oranı yüzde kaç 2023? İşte detaylar...

    Mart ayı enflasyon oranı yüzde kaç? Nisan ayı kira artış oranı açıklandı mı?

    Henüz mart ayı enflayson rakamları ve Nisan ayı kira artış oranı hakkında açıklama gelmedi. Detaylar geldiğinde haberimize eklenecektir...

    Şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı.

    TÜİK verilerine göre, TÜFE şubat ayında yüzde 3,15 artış gerçekleştirdi.

    Yıllık bazda TÜFE yüzde 57,68'den yüzde 55,18'e geriledi.

    Yurt içi ÜFE şubatta yüzde 1,56 artarken, yıllık bazda 76,61 oldu.

        EKONOMİSTLER NE BEKLİYORDU?

        AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, şubat ayında TÜFE'nin yüzde 3,52, yıllık TÜFE'nin ise yüzde 55,74 artmasını bekliyordu.

        Ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 51,57 düzeyinde.

        MART AYI KİRA ARTIŞ ORANI YÜZDE KAÇ OLDU?

        TÜİK tarafından açıklanan iki aylık ortalamalara göre Mart ayı kira artış oranı %71,83 olarak belirlendi.

        2023 MART AYI KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA

        İŞYERİ KİRA HESAPLAMA

        Mevcut Kira Bedeli: 10.000,00 TL
        Kira Artışı Yapılacak Ay: Mart 2023
        TÜFE Kira Artış Oranı: %71,83
        Kira Artış Tutarı: 7.183,00 TL
        Aylık Yeni Kira Tutarı: 17.183,00 TL
        Yıllık Yeni Kira Tutarı: 206.196,00 TL

        KONUTLAR İÇİN KİRA SÖZLEŞMESİ DETAYI

        Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "1 Temmuz 2023'e kadar yenilenecek kira sözleşmelerinde bir önceki kira yılının yüzde 25'ini geçmemek koşuluyla yapılacak artışların geçerli olduğuna dair bir geçici hüküm, Adalet Komisyonu'nda Borçlar Kanunu'na eklenecek. Böylelikle konut kiralarında bir yıl süreyle bir önceki yılın kira bedelinin yüzde 25'ini geçmeyecek şekilde artış yapılabilme imkanı getiriliyor" demişti. Buna göre 11 Haziran 2022 ile 1 Temmuz 2023 tarihleri arasında yenilenen sözleşmelerde, kiracıya yüzde 25'in üzerinde zam yapılamayacak.

        KONUT ÖRNEK HESAP

        Mevcut Kira Bedeli: 3.000,00 TL
        Kira Artışı Yapılacak Ay: Şubat 2023
        Girdiğiniz Artış Oranı: %25
        Kira Artış Tutarı: 750,00 TL
        Aylık Yeni Kira Tutarı: 3.750,00 TL
        Yıllık Yeni Kira Tutarı: 45.000,00 TL
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Depremzede öğrencilere maddi destek!
        Haberler Ekonomi Mart ayı enflasyon oranı yüzde kaç? Mart 2023 enflasyon beklenti anketi açıklandı mı? Nisan ayı kira artış oranı yüzde kaç 2023?
            SON DAKİKA