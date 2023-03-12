Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası deprem bölgesinde alınan kararları açıkladı. Özellikle KOSGEB borcu açıklaması gündemde büyük yankı uyandırdı. Peki 2023 KOSGEB borçları silinecek mi? Kimlerin borçları silinecek? İşte KOSGEB borç sorgulama ekranı...
KOSGEB BORÇLARI SİLİNDİ Mİ, SİLİNECEK Mİ 2023?
Erdoğan açıklamasında şunları söyledi;
''Esnafımız hasarsız işyerlerini açmaya fabrikalarımızı çalışmaya başladı. Bugüne kadar 6 bin geçici ticarethane kurarak esnafımızın emrine verdik.
Deprem bölgesindeki işletmelerin KOSGEB'e olan 2023 borçlarını, hayatını kaybedenlerin ise tüm borçlarını siliyoruz.
İLAVE EK DESTEK
Kalkınma ajanslarımızın tüm imkanlarını afet bölgesine aktararak projelerdeki deprem katkısını en üste çıkarıyoruz. Daha önce açıkladığımız 250 milyar liralık KGD kredi destek paketine 100 milyar lira daha ilave ettik.
Çocukllarımızın eğitiminin aksamaması için de gayret gösteriyoruz. Çadır ve Konteynerlarda kurduğumuz eğitim yuvalarında evlatlarımızı hem yeniden okula hazırlıyor hem de depremin ruhlarda açtığı yaraları gidermeye çalışıyoruz.'
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