İŞ YERİM KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE? TOKİ İlk İş Yerim kura tarihleri takvimi 2023! İL İL LİSTE: Aksaray, Ankara, İzmir...

TOKİ İlk İş Yerim kuraları başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle hayata geçirilen Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi kapsamında kura çekimleri deprem felaketi nedeniyle durdurulmuştu. Yapılan yeni açıklamayla birlikte kura çekimlerine kaldığı yerden devam ediliyor. Bu kapsamda konut ve arsa kura çekimleri geçtiğimiz günlerde başladı. Bir süredir iş yeri kuraları bekleniyordu. İşte il il iş yeri kura takvimi...