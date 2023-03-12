İŞ YERİM KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE? TOKİ İlk İş Yerim kura tarihleri takvimi 2023! İL İL LİSTE: Aksaray, Ankara, İzmir...

TOKİ İlk İş Yerim kuraları başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle hayata geçirilen Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi kapsamında kura çekimleri deprem felaketi nedeniyle durdurulmuştu. Yapılan yeni açıklamayla birlikte kura çekimlerine kaldığı yerden devam ediliyor. Bu kapsamda konut ve arsa kura çekimleri geçtiğimiz günlerde başladı. Bir süredir iş yeri kuraları bekleniyordu. İşte il il iş yeri kura takvimi...
İŞ YERİM KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE?
Son dakika... Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum sosyal medya hesabından, yaptığı açıklamayla "İlk İş Yerim" projesi kapsamında 10 bin iş yeri için kura çekimlerine başlandığını duyurdu.
Bakan Kurum, yayımladığı mesajında "250 alt sektörü harekete geçiren "İlk Evim, İlk İş Yerim" projemizle istihdamı destekliyor, vatandaşımızı iş sahibi de yapıyoruz. Konut ve arsa kuralarımız devam ederken sıra iş yerlerine geldi. 12 ilde, 3 bin 106 iş yeri için 15 Mart'ta kuraları çekmeye başlıyoruz." dedi.
İL İL TOKİ İLK İŞ YERİM KURA TARİHLERİ 2023
15 Mart tarihinde 12 il ve ilçede "İlk İş Yerim" kuraları şu illerde çekilecek:
15 Mart 2023: Aksaray Merkez 220
15 Mart 2023: Konya Meram 308
15 Mart 2023: Isparta Merkez 271
15 Mart 2023: Afyonkarahisar Dinar 55
15 Mart 2023: Afyonkarahisar Şuhut 44
15 Mart 2023: Ankara Gölbaşı 1.100