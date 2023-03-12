Payları 8-9-10 Mart tarihlerinde oransal dağıtım yöntemiyle halka arz edilen Akfen Yenilenebilir Enerji (AKFYE) hangi bankalardan talep toplayacak. Peki, AKFYE halka arz ne zaman? İşte detaylar...
AKFYE HALKA ARZ NE ZAMAN?
Şirket payları için 9,80 TL sabit fiyat yöntemi uygulanan halka arzda hangi banka ve aracı kurumlardan işlem yapılacağı belli oldu. Halka arz, Cuma günü son bularak Pazartesi günü sonuçların açıklanması bekleniyor.
AKFYE HALKA ARZ HANGİ BANKALAR
A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
SPK'dan Halka Arz Onayı Bekleyen Şirket Sayısı 43'e Ulaştı
SPK'dan Halka Arz Onayı Bekleyen Şirket Sayısı 43'e Ulaştı