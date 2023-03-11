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    • Ekonomi
    • 11.03.2023 08:00
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    • 11.03.2023 08:00
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    Emlak Konut GYO TEMETTÜ MÜJDESİ! EMLAK KONUT GYO TEMETTÜ ödemesi ne kadar, ne zaman yatacak? işte tarih...

    Emlak Konut 2022 yılında 3,00 milyar TL net kâr etti. Bu nedenle kar payı dağıtımına karar veren Emlak Konut için araştırmalar hızlandı. Peki, Emlak Konut GYO temettü ödemesi ne kadar? Emlak Konut temettü ödemesi ne zaman yatacak? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Emlak Konut GYO’dan temettü müjdesi!

    Emlak Konut GYO temettü ödemesi yatırımcılar tarafından merak ediliyor. İşte emlak Konut GYO temettü ödeme tarihleri...

    EMLAK KONUT GYO TEMETTÜ ÖDEMESİ NE KADAR?

    Şirket, hisse başına net 0,239 lira kâr payı ödenmesini teklif etti. 2022 yılı finansal sonuçlarını ve 2023 yılı beklentilerini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Buna göre şirket, 2022 yılında 3,00 milyar TL net kâr sağladı.

    EMLAK KONUT GYO TEMETTÜ TARİHİ

    Emlak Konut, hisse başına net 0,239 lira kâr payı ödenmesini Genel Kurul'a teklif ettiğini bildirdi. Kâr payı dağıtımının 12 Nisan 2023 tarihinde yapılması planlanıyor.

        EKGYO TEMETTÜLERİ

        Temettüsüz İşlem Tarihi Temettü Çeşidi Ödeme Tarihi T. Getirisi
        12.04.2023 0,239 14.04.2023 2,95%
        25.04.2022 0,1027 27.04.2022 3,53%
        05.05.2021 0,0217 07.05.2021 1,19%
        23.07.2020 0,02017 27.07.2020 0,84%
        31.05.2019 0,03235 10.06.2019 2,89%
        31.05.2018 0,17552 04.06.2018 7,57%
        24.05.2016 0,09676 26.05.2016 3,53%
        26.05.2015 0,09651 28.05.2015 3,09%
        26.05.2014 0,1231 28.05.2014 4,33%
        09.05.2013 0,08 13.05.2013 2,56%
        30.04.2012 0,04743 03.05.2012 2,02%
        31.03.2011 0,070197 04.04.2011 2,57%

        TEMETTÜ NEDİR?

        Temettü, bir şirketin ortaklarına yıllık bilanço esasına göre tespit edilen net karın oranında veya bunun için ayrılmış yedek akçelerden pay verilmesidir. Kar payının dağıtılmasına anonim şirketlerde genel kurul karar verir. Ana sözleşmeye eklenen bir maddeyle, bazı pay türlerine temettü ile ilgili olarak özel imtiyazlar tanınabilir. Bu koşullarda, kar dağıtımı sırasında bu özel imtiyazlar dikkate alınarak oranlar belirlenir.

        TEMETTÜ ALMAK İÇİN HİSSE NE ZAMAN ALINMALIDIR?

        Temettü dağıtım gününden evvel hisse sahibi olan tüm yatırımcılar temettü alabilmektedir. Buradaki şart yatırımcının hisse sahibi olması ve dağıtım gününden evvel hisseye katılmış olmasıdır. Dağıtım günü gece 00.00 ile değil piyasaların açılışı ile başladığından yatırımcı gece yaptığı alımlarda da temettü alım hakkı kazanmaktadır.
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        Haberler Ekonomi Emlak Konut GYO TEMETTÜ MÜJDESİ! EMLAK KONUT GYO TEMETTÜ ödemesi ne kadar, ne zaman yatacak? işte tarih...
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