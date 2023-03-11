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    Depremzedeye 6 destek

    Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle deprem bölgesinde ekonomik hayatın yeniden canlanması için avans ödemeleri, esnafa ücretsiz belge hizmeti, sanayi sicili başta olmak üzere bir dizi yeni adım atıldı.

    Depremzedeye 6 destek
    Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle deprem bölgesinde ekonomik hayatın yeniden canlanması için avans ödemeleri, esnafa ücretsiz belge hizmeti, sanayi sicili başta olmak üzere bir dizi yeni adım atıldı:

    ▼ DEPREM bölgesinde, sanayi sicilinde istenen süreler 3 ay duracak. Bu süreler durdurma süresinin sona erdiği günü takip eden günden itibaren işlemeye başlayacak.

    ▼ ESNAFTAN mesleki belgeler için ücret istenmeyecek.

    ▼ ESNAF ve sanatkar meslek kuruluşları olağanüstü hal süresince afet bölgesindeki illerde yönetim kurulunca alınacak kararla ayni veya nakdi yardım yapabilecek.

    ▼ VEFAT eden memura yapılan ödemeler geri alınmayacak.

    ▼ KAMU personeline avansta kolaylık sağlanacak.

    ▼ BAŞKA illere taşınan depremzedelerin hakları korunacak.
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