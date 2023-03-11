Depremzedeye 6 destek

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle deprem bölgesinde ekonomik hayatın yeniden canlanması için avans ödemeleri, esnafa ücretsiz belge hizmeti, sanayi sicili başta olmak üzere bir dizi yeni adım atıldı:
▼ DEPREM bölgesinde, sanayi sicilinde istenen süreler 3 ay duracak. Bu süreler durdurma süresinin sona erdiği günü takip eden günden itibaren işlemeye başlayacak.
▼ ESNAFTAN mesleki belgeler için ücret istenmeyecek.
▼ ESNAF ve sanatkar meslek kuruluşları olağanüstü hal süresince afet bölgesindeki illerde yönetim kurulunca alınacak kararla ayni veya nakdi yardım yapabilecek.
▼ VEFAT eden memura yapılan ödemeler geri alınmayacak.
▼ KAMU personeline avansta kolaylık sağlanacak.
▼ BAŞKA illere taşınan depremzedelerin hakları korunacak.
▼ DEPREM bölgesinde, sanayi sicilinde istenen süreler 3 ay duracak. Bu süreler durdurma süresinin sona erdiği günü takip eden günden itibaren işlemeye başlayacak.
▼ ESNAFTAN mesleki belgeler için ücret istenmeyecek.
▼ ESNAF ve sanatkar meslek kuruluşları olağanüstü hal süresince afet bölgesindeki illerde yönetim kurulunca alınacak kararla ayni veya nakdi yardım yapabilecek.
▼ VEFAT eden memura yapılan ödemeler geri alınmayacak.
▼ KAMU personeline avansta kolaylık sağlanacak.
▼ BAŞKA illere taşınan depremzedelerin hakları korunacak.