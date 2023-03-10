Asgari ücret, emekli, memur, özel sektör zamlı maaş hesaplama nasıl yapılır? Netten brüte MAAŞ hesaplama 2023!

İşçilere, emekliye memura ve özel sektör maaşlarına yapılan zamlarla birlikte maaş hesabı merak ediliyor. Bu kapsamda Brütten nete maaş hesaplama ilk zamlı maaşlar öncesi araştırılıyor. Peki, Asgari ücret, emekli, memur, özel sektör zamlı maaş hesaplama nasıl yapılır? Günlük brüt asgari ücret kaç TL oldu? İşte detaylar!
GÜNLÜK BRÜT ASGARİ ÜCRET NE KADAR?
İşçinin brüt günlük çalışma parasının belirlenmesi için, toplu iş sözleşmesi ya da bireysel hizmet akdi ile daha fazla bir günlük miktar yani yevmiye öngörülmemiş ise yasa gereği aylık ücreti bulmak için günlük ücret 30 ile çarpılıyor. Haftalık ücret ödene yerlerde ise ücret önce 7'ye bölünün daha sonra günlük ücret 30 ile çarpılır.
2023 yılında uygulanacak brüt asgari ücret 10 bin 8 lira oldu. Net asgari ücret ise 8 bin 506 lira olarak hesaplanmıştı.
Buna göre günlük net brüt asgari ücret 333,6 lira olarak hesaplandı.
BRÜTTEN NETE MAAŞ HESABI NASIL YAPILIR?
Çalışana ödenen paranın kesinti ve vergiler yapılmadan olan haline brüt ücret adı veriliyor. İşçinin maaş bordrosunda yer alan sigorta, vergiler ve kesintileri de içeren toplam tutara sigorta ve vergiler dahil ediliyor.
Net maaş ise SGK primi, damga vergisi, gelir vergisi ödemeleri yapıldıktan sonra çalışanın eline geçen maaştır.
Aldığınız net ve brüt maaş, sigorta prim ödemeniz, maaşınızdaki kesintiler gibi bilgileri bordronuzda görüntüleyebileceksiniz.