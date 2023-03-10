Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş AKFYE kaç lot verir, hangi bankalardan talep toplayacak, eşit mi oransal mı? AKFYE halka arz ne zaman?

AKFYE HALKA ARZ NE ZAMAN?

Şirket payları için 9,80 TL sabit fiyat yöntemi uygulanan halka arzda hangi banka ve aracı kurumlardan işlem yapılacağı belli oldu. Halka arz, Cuma günü son bularak Pazartesi günü sonuçların açıklanması bekleniyor.