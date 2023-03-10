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    • Ekonomi
    • 10.03.2023 10:49
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    • 10.03.2023 10:49
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    10 Mart Evde Bakım Maaşı yatan İLLER LİSTESİ 2023! Zamlı Mart ayı evde bakım maaşları yattı mı? e-Devlet sorgulama ekranı!

    Evde bakım maaşları hakkında aramalar hız kazandı. Evde bakım maaşı yatan iller 10 Mart günü sorgulanıyor. Her ay düzenli olarak yatırılan evde bakım maaşları için vatandaşlar araştırma yapmaya başladı. Bakıma ihtiyaç duyan engelli veya yaşlı bulunan hane halkına ödenen evde bakım maaşı, her ay farklı iller için farklı tarihlerde yatırılıyor. Maaşlarınızı E-Devlet üzerinden veya Ziraat Bankası üzerinden de sorgulamak mümkün. İşte, 10 Mart evde bakım maaşı yatan iller listesi!

    takvim.com.tr
    10 Mart Evde Bakım Maaşı yatan İLLER LİSTESİ 2023!

    Evde bakım maaşı sorgulama yapan vatandaşlar evde bakım parası kaç ilde yattı sorusuna yanıt arıyor. Evde bakım maaşını almak için, evinizde bakıma ihtiyacı olan yaşlı veya engelli bir kişi olması ve ilgili kurumlara başvurmanız gerekiyor. Peki; 10 Mart evde bakım maaşı yattı mı? İşte detaylar!

    Mart ayı Evde Bakım Yardımı hesaplara yatırılmaya başlandı

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bakıma ihtiyacı olan ağır engelliler ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay toplam 2 milyar 417 milyon lira Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırmaya başladıklarını bildirdi.

    Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, 2006'da başlatılan "Evde Bakım Yardımı" ile bakıma ihtiyaç duyan ağır engelli yakını olan ve bakımını üstlendiği için çalışamayan vatandaşların desteklendiğini hatırlattı.

        Bakan Yanık, 2023 yılı ocak-temmuz dönemi için Evde Bakım Yardımı'nın 3 bin 336 liradan 4 bin 336 liraya çıkarıldığını belirterek şunları kaydetti:

        "Bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 2 milyar 417 milyon lira Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırmaya başladık. Bu ay 564 bin vatandaşımız Evde Bakım Yardımı'ndan yararlanıyor. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim. Bakanlık olarak engelli bireylerin eğitim, sağlık, güvenlik, istihdam gibi temel haklarına tam olarak ulaşmaları için hak temelli bir bakış açısıyla politikalar geliştirmeye devam edeceğiz."
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        Haberler Ekonomi 10 Mart Evde Bakım Maaşı yatan İLLER LİSTESİ 2023! Zamlı Mart ayı evde bakım maaşları yattı mı? e-Devlet sorgulama ekranı!
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