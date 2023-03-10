10 Mart Evde Bakım Maaşı yatan İLLER LİSTESİ 2023! Zamlı Mart ayı evde bakım maaşları yattı mı? e-Devlet sorgulama ekranı!

Evde bakım maaşı sorgulama yapan vatandaşlar evde bakım parası kaç ilde yattı sorusuna yanıt arıyor. Evde bakım maaşını almak için, evinizde bakıma ihtiyacı olan yaşlı veya engelli bir kişi olması ve ilgili kurumlara başvurmanız gerekiyor. Peki; 10 Mart evde bakım maaşı yattı mı? İşte detaylar!
Mart ayı Evde Bakım Yardımı hesaplara yatırılmaya başlandı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bakıma ihtiyacı olan ağır engelliler ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay toplam 2 milyar 417 milyon lira Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırmaya başladıklarını bildirdi.
Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, 2006'da başlatılan "Evde Bakım Yardımı" ile bakıma ihtiyaç duyan ağır engelli yakını olan ve bakımını üstlendiği için çalışamayan vatandaşların desteklendiğini hatırlattı.