Vergi affı çıktı mı, Vergi affı 2023 son dakika: Meclis'e ne zaman gelecek? Hangi borçları kapsıyor, ödemeler ne zaman 2023?

Vergi affı hakkında aramalar hız kazandı. Vergi affı borç yapılandırmasının yasalaşması sonrası vatandaşların vergi dairelerine olan borçlarına yeniden düzenleme gelecek. Peki, Vergi affı çıktı mı, Meclis'e ne zaman gelecek? Hangi borçları kapsıyor? İşte merak edilenler!
VERGİ AFFI BORÇ YAPILANDIRMASI ERTELENECEK Mİ?
Vergi affı borç yapılandırmasının ertelenmesi veya iptal edilmesine ilişkin bir gündem maddesi bulunmuyor. Kahramanmaraş'ta yaşanan depremin ardından Meclis ilk olarak çalışmalarına 21 Şubat'a kadar ara verildiği açıklanmıştı. Sonrasında milletvekillerinin büyük bir çoğunluğunun deprem bölgesinde olması sebebiyle siyasi partiler ortak mutabakatı ile TBMM çalışmalarına verilen ara 28 Şubat tarihine kadar uzatıldı.
Vergi affı borç yapılandırmasına ilişkin son olarak "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifine ilişkin görüşmeler TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.
Deprem sonrası Meclis çalışmalarına 28 Şubat tarihinde başlayacak. Teklifin Meclis'ten geçtikten sonra kısa süre içerisinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi öngörülüyor.