Kira uyuşmazlığında arabulucu şartı!





KOMŞU KAVGASI DA KAPSAMDA

Bu konuda pek çok şikayet gelirken, bir süredir konuşulan 'arabulucu' çözümü devreye alınıyor. Düzenleme, AK Parti'de imzaya açılan 7'nci yargı paketinde yer aldı. Buna göre, kira ilişkisinden kaynaklanan uyuşmazlıklar, ortaklığın giderilmesine ilişkin uyuşmazlıklar, kat mülkiyetinden kaynaklanan uyuşmazlıklar ve komşu hakkıyla ilgili uyuşmazlıklar, dava şartı olarak arabuluculuk kapsamına alınacak. Ayrıca, ticari davalar ve iş sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlıklar bakımından, itirazın iptali, menfi tespit ve istirdat davalarının zorunlu arabuluculuk kapsamında olduğu açıkça düzenlenecek.