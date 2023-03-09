Kira uyuşmazlığında arabulucu şartı!

Konut piyasası depremin ardından yeniden hareketlendi. Özellikle kiralık ev fiyatlarındaki yükseliş dikkat çekti. Kimi fırsatçıların kiralık ev ilanlarını yenilediği, fiyatları katladığı görüldü. Fahiş fiyatlara karşı dört koldan denetim başlarken, evini daha yüksek tutardan kiraya vermek isteyen kimi ev sahiplerinin de mevcut kiracılarına 'çık' baskısını artırdığı görüldü.
KOMŞU KAVGASI DA KAPSAMDA
Bu konuda pek çok şikayet gelirken, bir süredir konuşulan 'arabulucu' çözümü devreye alınıyor. Düzenleme, AK Parti'de imzaya açılan 7'nci yargı paketinde yer aldı. Buna göre, kira ilişkisinden kaynaklanan uyuşmazlıklar, ortaklığın giderilmesine ilişkin uyuşmazlıklar, kat mülkiyetinden kaynaklanan uyuşmazlıklar ve komşu hakkıyla ilgili uyuşmazlıklar, dava şartı olarak arabuluculuk kapsamına alınacak. Ayrıca, ticari davalar ve iş sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlıklar bakımından, itirazın iptali, menfi tespit ve istirdat davalarının zorunlu arabuluculuk kapsamında olduğu açıkça düzenlenecek.
ORTAK EV EŞYALARI HACZEDİLEMEYECEK
Yargı paketine göre, konutlar için yapacak hacizler hakim onayından sonra gerçekleştirilebilecek. Aile bireylerine ait kişisel eşyalar ile ailenin ortak kullanımına hizmet eden ev eşyaları haczedilemeyecek. İcra takibine konu alacağa yetecek miktarı aşacak şekilde haciz yapılması da yasaklanacak. Kanser gibi ağır hasta çocuğu olan mahkum annelerin ceza infazları ertelenecek.