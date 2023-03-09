Ereğli Temettü ödeme tarihleri pek çok kişi tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Temettü, şirket hissedarlarına ortaklık payları oranında kar payı dağıtılması şeklinde açıklanıyor. Peki, Ereğli Temettü ödemeleri ne zaman yatacak? İşte detaylar...
EREĞLİ TEMETTÜ (2023) ÖDEME TARİHLERİ
Ereğli hissesi geçtiğimiz sene temettü ödemesini mart ayında gerçekleştirdi.
Şirketin temettü geçmişini incelediğimizde kâr dağıtımlarını genellikle mart ve mayıs aylarında yapıyor. 2023 yılı için de bu iki tarih öngörülüyor.