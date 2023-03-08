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    • Ekonomi
    • 08.03.2023 14:56
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    • 08.03.2023 14:56
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    Emekliye ikramiye ödemeleri ne zaman 2023? Emekli bayram ikramiyelerine zam gelecek mi? 2023 ÖDEME TAKVİMİ!

    Emekli ikramiye ödemeleri hakkında aramalar hız kazandı. Yılda iki kez ödenen bayram ikramiyesinde emekliler toplamda 2.200 TL ödeme aldı. Peki, Emekliye ikramiye ödemeleri ne zaman 2023? Emekli ikramiyelerine zam gelecek mi? 2023 ÖDEME TAKVİMİ!

    takvim.com.tr
    Emekliye ikramiye ödemeleri ne zaman 2023?

    Emekli bayram ikramiyesi, ödeme tarihleri vatandaşların gündeminde yer almayı sürdürüyor. Ramazan Bayramı yaklaşırken bayram ikramiyesi ne zaman yatacak sorusunun yanıtına gözler çevrildi.

    EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ZAMLANDI MI?

    2022 yılında emeklilere bayram ikramiyeleri, Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde 1.100 TL olarak hesaplara yatırıldı.

    Yılda iki kez ödenen bayram ikramiyesinde emekliler toplamda 2.200 TL ödeme aldı. Henüz 2023 yılı emekli ikramiyesi belli olmadı. Konuyla ilgili açıklama geldiğinde detaylar eklenecektir.

    BAYRAM İKRAMİYESİ KİMLERE ÖDENİR?

    Ödemenin yapılacağı tarihte, emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlara ödenir. Ayrıca Kurumdan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine bayram ikramiyesi ödenir.

        EMEKLİLERE İKRAMİYE NE ZAMAN VERİLİR?

        2018 yılından itibaren emeklilere Kurban ve Ramazan Bayramı öncesinde ikramiye ödemesi yapılmaktadır. 2022 yılında ücretler değişmeyerek emekli hesaplarına 1100 TL yatırıldı.

        2023 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı, dini günler takvimine göre Ramazan Bayramı 21 Nisan'da başlayacak. Ödeme tarihler henüz netleşmezken geçtiğimiz bayramda ödeme işlemleri, bayramdan 4 gün önce başlamıştı.

        Kurban Bayramı ise 2023 yılında 28 Haziran'da başlayacak. Geçtiğimiz Kurban Bayramı'nda ödemeler 2-7 Temmuz tarihlerinde yapılmıştı.
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        Haberler Ekonomi Emekliye ikramiye ödemeleri ne zaman 2023? Emekli bayram ikramiyelerine zam gelecek mi? 2023 ÖDEME TAKVİMİ!
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