turkiye.gov.tr: BİRİMİŞ PARA SORGULAMA EKRANI - E-devlet birikmiş para çekme nasıl yapılır?

E-devlet'te binlerce liranız kalmış olabilir. Hemen TCKN ve şifrenizle giriş yaparak kolaylıkla kontrol edebilirsiniz. Peki e-devlet birikmiş para nasıl çekilir? İşte detaylar...
E-DEVLET BES PARASI SORGULAMA EKRANI
BES İPTALİ NASIL YAPILIR?
Sistemden çıkmak isteyenler için iptal işlemi yapılabilir. İstenilen zamanda yapılabilen BES iptali sistem için başvurulmuş olan banka ya da sigorta şirketi ile irtibata geçerek yapılabilir. Her şirketin kendine özel iptal etme süreci bulunur. Telefon, SMS veya müşteri hizmetlerinden tuşlama yaparak iptal süreci başlatılabilir.
BİREYSEL EMEKLİLİK İPTALİNDE PARA İADESİ KAÇ GÜNDE YAPILIYOR?
Bireysel emeklilik iptalinde para iadesi ortalama 10-15 iş gününde yapılmaktadır.