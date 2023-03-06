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    • Ekonomi
    • 06.03.2023 11:01
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    • 06.03.2023 11:01
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    Vergi affı 2023 son dakika: Vergi affı çıktı mı, Meclis'e ne zaman gelecek? Hangi borçları kapsıyor, ödemeler ne zaman 2023?

    Vergi affı 2023 son dakika: Vergi affı hakkında aramalar hız kazandı. Vergi affı borç yapılandırmasının yasalaşması sonrası vatandaşların vergi dairelerine olan borçlarına yeniden düzenleme gelecek. Peki, Vergi affı çıktı mı, Meclis'e ne zaman gelecek? Hangi borçları kapsıyor? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Vergi affı çıktı mı, Meclis’e ne zaman gelecek?

    Vergi affı hakkında aramalar hız kazandı. Vergi affı borç yapılandırmasının yasalaşması sonrası vatandaşların vergi dairelerine olan borçlarına yeniden düzenleme gelecek. Peki, Vergi affı çıktı mı, Meclis'e ne zaman gelecek? Hangi borçları kapsıyor? İşte merak edilenler!

    VERGİ AFFI BORÇ YAPILANDIRMASI ERTELENECEK Mİ?

    Vergi affı borç yapılandırmasının ertelenmesi veya iptal edilmesine ilişkin bir gündem maddesi bulunmuyor. Kahramanmaraş'ta yaşanan depremin ardından Meclis ilk olarak çalışmalarına 21 Şubat'a kadar ara verildiği açıklanmıştı. Sonrasında milletvekillerinin büyük bir çoğunluğunun deprem bölgesinde olması sebebiyle siyasi partiler ortak mutabakatı ile TBMM çalışmalarına verilen ara 28 Şubat tarihine kadar uzatıldı.

    Vergi affı borç yapılandırmasına ilişkin son olarak "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifine ilişkin görüşmeler TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

    Deprem sonrası Meclis çalışmalarına 28 Şubat tarihinde başlayacak. Teklifin Meclis'ten geçtikten sonra kısa süre içerisinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi öngörülüyor.

        VERGİ AFFI HANGİ BORÇLARI KAPSIYOR?

        Vergi affı düzenlemesinde en dikkat çeken konu başlıklarından birisi 2 bin liraya kadar olan borçların silinmesi oldu. Vergi borçlarının yanı sıra Genel Sağlık Sigortası primi borçları, tüm vergi cezaları, trafik, askerlik, nüfus köprü, otoyol kaçak geçiş cezaları ve daha önce hiç yapılandırma düzenlemesinde yer almayan adli para cezaları, idari para cezaları, öğrenci kredisi borçları ve destekleme primi borçlarını kapsıyor.

        VERGİ BORÇLARI NASIL ÖDENECEK?

        Meclis'ten geçerek yasalaşması beklenen düzenleme ile birlikte vergi borçlarına yapılandırma imkanı sağlanacak. Prim borcu olanlar SGK'ya başvuru yaparak bu borçların faizlerinin silinmesi talebinde bulunabilecek.

        Borç ödeme işlemleri internet üzerinden gerçekleşecek. İsteyen vatandaşlar 48 aya kadar taksit imkanıyla borçlarını yapılandırabilecek. Dileyen vatandaşlar ise borçlarını tek seferde peşin olarak yatırabilecek. Düzenleme 31 Aralık 2022 yılı öncesindeki borçları kapsayacak.
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        Haberler Ekonomi Vergi affı 2023 son dakika: Vergi affı çıktı mı, Meclis'e ne zaman gelecek? Hangi borçları kapsıyor, ödemeler ne zaman 2023?
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