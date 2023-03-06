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    Sık rapor alan işçiye kötü haber

    1 yılda 12 kez rapor alan işçi, işinden oldu. Mahkemeden ‘fesih nedeni geçerli, işe iade yok’ kararı çıktı.

    Sık rapor alan işçiye kötü haber
    Bursa'da otomotiv sektöründeki bir fabrikanın boyahanesinde çalışan işçi, son bir yılda 12 kez (69 gün) rapor alınca, işin aksadığı gerekçesiyle işveren tarafından kovuldu.

    İşçi feshin geçersizliği ve işe iade için mahkeme yolunu tuttu. İş mahkemesi davanın kabulüne, işçinin işe iadesine hükmederken, Bölge Adliye Mahkemesi 10. Hukuk Dairesi emsal nitelikte bir karara imza attı.

    Kararda, sık rapor almanın, yasada 'geçerli fesih nedeni' olarak gösterildiği belirtilerek, şöyle denildi:

    "Davacının sık sık rapor aldığı için iş yerindeki iş düzenini olumsuz etkilediği, bu nedenle davacının iş akdinin feshinin davalı işveren açısından geçerli neden oluşturduğu anlaşılmakta. Davalının istinaf başvurusunun kabulü ile iş mahkemesi kararının ortadan kaldırılmasına oy birliği ile hükmedilmiştir."
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