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    • Ekonomi
    • 06.03.2023 10:43
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    • 06.03.2023 10:43
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    Göknur Gıda borsada ne zaman işlem görecek 2023? Göknur Gıda halka arz sonuçları ve işlem tarihi! GOKNR hisse kaç lot verdi?

    Göknur Gıda hakkında aramalar hız kazandı. 1-2-3 Mart 2023 tarihlerinde "Sabit Fiyatla Talep Toplama" yöntemi ile gerçekleştirilen Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Ticaret ve Sanayi A.Ş. paylarının halka arzı sonuçlandı. Peki, Göknur Gıda borsada ne zaman işlem görecek? Kaç lot verdi? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Göknur Gıda borsada ne zaman işlem görecek?

    Göknur Gıda halka arz işlemlerine dair bilgiler son günlerin en çok merak edilenleri arasındaki yeni alıyor. Peki, Göknur Gıda borsada ne zaman işlem görecek 2023? Göknur Gıda halka arz sonuçları ve işlem tarihi ne? Kaç lot verdi? İşte detaylar...

    GÖKNUR GIDA HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI!

    8-10 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılması planlanan Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Ticaret ve Sanayi A.Ş. halka arzı, ülkemizde yaşanan deprem felaketi ve sonrasında Borsa İstanbul'da işlemlere ara verilmesi sebebiyle iki kez ertelenmişti.

    (GOKNR) Göknur Gıda paylarının halka arzına ilişkin talep toplama işlemleri 1-2-3 Mart 2023 (Çarşamba, Perşembe ve Cuma) tarihlerinde gerçekleşti.

    Göknur Gıda halka arzında hisse başına 11 TL'den 79,3 milyon adet hisse satılırken, toplam halka arz büyüklüğü 871,8 milyon TL olarak kaydedildi.

    İşleme aracılık eden Yapı Kredi Yatırım tarafından KAP'a yapılan açıklamaya göre, halka arz edilen hisselerin yüzde 72'si yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 15'i yurt içi kurumsal yatırımcılara, yüzde 10'u yurt dışı kurumsal yatırımcılara, yüzde 3'ü de şirket çalışanlarına tahsis edildi.

    1-2-3 Mart 2023 tarihlerinde "Sabit Fiyatla Talep Toplama" yöntemi ile gerçekleştirilen Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Ticaret ve Sanayi A.Ş. paylarının halka arzı sonuçlanmıştır.

    Halka arz sonucunda 11,00 TL'den sermaye artışı yoluyla halka arz edilen 65.000.000 TL ve ortak satışı yoluyla halka arz edilen 14.250.000 TL olmak üzere toplam 79.250.000 TL nominal payların tamamı satılmıştır.

    Halka arzda toplam 904.968 yatırımcıdan halka arz edilen 79.250.000 TL nominal değerli payların 7,93 katına denk gelen 628.323.937 TL nominal değerli filtrelenmemiş pay talebi gelmiştir.

        Halka arzda Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar'a tahsis edilen payların 5,01 katı, Şirket Çalışanları'na tahsis edilen payların 1,76 katı, Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar'a tahsis edilen payların 26,61 katı, Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar'a tahsis edilen payların 2,77 katı talep gelmiştir.

        Gerçekleşen dağıtım sonucunda toplam 57.060.000 TL nominal değerli ve nihai halka arz büyüklüğünün %72'sine denk gelen paylar Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar'a, toplam 2.377.500 TL nominal değerli ve nihai halka arz büyüklüğünün %3'üne denk gelen paylar Şirket Çalışanları'na, 11.887.500 TL nominal değerli ve nihai halka arz büyüklüğünün %15'ine denk gelen paylar Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar'a ve 7.925.000 TL nominal değerli ve nihai halka arz büyüklüğünün %10'nuna denk gelen paylar Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar'a dağıtılmıştır.

        Halka arz fiyatı üzerinden gelen talep, halka arz tahsisatı ve dağıtım bilgisi yatırımcı grubu bazında aşağıdaki tabloda sunulmaktadır.

        GÖKNUR GIDA BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

        Göknur Gıda'nın borsada işlem göreceği tarih ile ilgili net bir bilgi paylaşılmadı.

        Şirket paylarının 6-10 Mart tarihlerinde işlem görmesi bekleniyor. Tarih açıklaması geldiğinde haberimizden öğrenebilirsiniz.
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        Haberler Ekonomi Göknur Gıda borsada ne zaman işlem görecek 2023? Göknur Gıda halka arz sonuçları ve işlem tarihi! GOKNR hisse kaç lot verdi?
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