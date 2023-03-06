Göknur Gıda borsada ne zaman işlem görecek 2023? Göknur Gıda halka arz sonuçları ve işlem tarihi! GOKNR hisse kaç lot verdi?

Göknur Gıda halka arzında hisse başına 11 TL'den 79,3 milyon adet hisse satılırken, toplam halka arz büyüklüğü 871,8 milyon TL olarak kaydedildi.

İşleme aracılık eden Yapı Kredi Yatırım tarafından KAP'a yapılan açıklamaya göre, halka arz edilen hisselerin yüzde 72'si yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 15'i yurt içi kurumsal yatırımcılara, yüzde 10'u yurt dışı kurumsal yatırımcılara, yüzde 3'ü de şirket çalışanlarına tahsis edildi.

1-2-3 Mart 2023 tarihlerinde "Sabit Fiyatla Talep Toplama" yöntemi ile gerçekleştirilen Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Ticaret ve Sanayi A.Ş. paylarının halka arzı sonuçlanmıştır.

Halka arz sonucunda 11,00 TL'den sermaye artışı yoluyla halka arz edilen 65.000.000 TL ve ortak satışı yoluyla halka arz edilen 14.250.000 TL olmak üzere toplam 79.250.000 TL nominal payların tamamı satılmıştır.

Halka arzda toplam 904.968 yatırımcıdan halka arz edilen 79.250.000 TL nominal değerli payların 7,93 katına denk gelen 628.323.937 TL nominal değerli filtrelenmemiş pay talebi gelmiştir.