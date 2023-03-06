6 Mart evde bakım maaşı yatan iller listesi 2023! Mart ayı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? e-Devlet sorgulama ekranı!

2023 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

Temmuz zammından sonra Evde bakım maaşı ödemeleri aylık 3 bin 336 TL olarak yapılıyordu.

2022 yılında 3 bin 336 TL olarak ödenen evde bakım aylığı zam oranı belli oldu. 2023 yılında hak sahiplerine ödenecek yeni evde bakım maaşı 4 bin 337 TL oldu.