Mart ayı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? e-Devlet sorgulama ekranı! 4-5-6 Mart evde bakım maaşı yatan iller listesi 2023!

EVDE BAKIM MAAŞI MART AYI PARALARI NE ZAMAN YATACAK?

Evde bakım maaşı ödemeleri her ayın 15'i ile 31'i arasında yapılıyor. Bu nedenle mart ayı ödemeleri de 15 Mart itibariyle başlayacak.

MART 2023 EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ BELLİ OLDU MU?

Evde bakım maaşı mart ayı ödemeleri henüz başlamadığı için evde bakım maaşı yatan iller listesi de belli olmadı.