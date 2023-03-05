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    • Ekonomi
    • 05.03.2023 12:31
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    • 05.03.2023 12:31
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    EREGL Ereğli Temettü 2023 ödemeleri HESABA YATTI MI? Ereğli temettü ödemeleri ne zaman yatacak?

    Ereğli Temettü ödeme tarihleri pek çok kişi tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Temettü, şirket hissedarlarına ortaklık payları oranında kar payı dağıtılması şeklinde açıklanıyor. Peki, Ereğli Temettü ödemeleri ne zaman yatacak? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    EREGL Ereğli Temettü 2023 ödemeleri yattı mı?

    Ereğli Temettü ödeme tarihleri pek çok kişi tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Temettü, şirket hissedarlarına ortaklık payları oranında kar payı dağıtılması şeklinde açıklanıyor. Peki, Ereğli Temettü ödemeleri ne zaman yatacak? İşte detaylar...

    EREĞLİ TEMETTÜ (2023) ÖDEME TARİHLERİ

    Ereğli hissesi geçtiğimiz sene temettü ödemesini mart ayında gerçekleştirdi.

    Şirketin temettü geçmişini incelediğimizde kâr dağıtımlarını genellikle mart ve mayıs aylarında yapıyor. 2023 yılı için de bu iki tarih öngörülüyor.

        Ereğli Demir Çelik bu sene temettü dağıtıp dağıtmayacağını ve hangi oranda ödeme gerçekleştireceğini yakın zamanda yatırımcılarına duyuracak. Gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz...

        Son 5 yılın temettü ödemesini incelediğimizde en yüksek verime 2019 yılında ulaştı. Şirket 13,95% verilim ile pay başına 1,24 TL temettü dağıttı. En düşük temettü verimi ise 2020 yılı pandemi döneminde gerçekleşti. Şirket 2,17% verim ile pay başına 0,24 TL temettü dağıttı.

        Oyak Grubu bünyesinde yer alan sektörünün lider şirketi Ereğli (EREGL) hissesi 2022 yılında kârının 100%′ünü yatırımcılarıyla paylaştı. Şirket 22 Mart 2022'de 11,04% verim ile pay başına 4 TL temettü ödedi.
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        Haberler Ekonomi EREGL Ereğli Temettü 2023 ödemeleri HESABA YATTI MI? Ereğli temettü ödemeleri ne zaman yatacak?
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