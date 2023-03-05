Ereğli Temettü ödeme tarihleri pek çok kişi tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Temettü, şirket hissedarlarına ortaklık payları oranında kar payı dağıtılması şeklinde açıklanıyor. Peki, Ereğli Temettü ödemeleri ne zaman yatacak? İşte detaylar...