Mart ayı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? e-Devlet sorgulama ekranı! 4-5-6 Mart evde bakım maaşı yatan iller listesi 2023!

'Evde bakım maaşı hangi illerde yattı' sorusuna yanıt aranıyor. Her ay yüzbinlerce kişinin faydalanabildiği evde bakım maaşları, her ayın farklı günlerinde farklı iller için yatırılıyor. Peki, Mart ayı evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde Bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. İşte detaylar...
EVDE BAKIM MAAŞI MART AYI PARALARI NE ZAMAN YATACAK?
Evde bakım maaşı ödemeleri her ayın 15'i ile 31'i arasında yapılıyor. Bu nedenle mart ayı ödemeleri de 15 Mart itibariyle başlayacak.
MART 2023 EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ BELLİ OLDU MU?
Evde bakım maaşı mart ayı ödemeleri henüz başlamadığı için evde bakım maaşı yatan iller listesi de belli olmadı.
2023 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?
Evde bakım maaşlarına her 6 ayda bir memur maaş zammı oranında zam yapılıyor. Bu kapsamda Ocak 2023 itibariyle memurlara ve otomatik olarak de evde bakım maaşlarına yüzde 30 zam yapıldı. Böylelikle 2023 evde bakım maaşı 4 bin 336 TL oldu.