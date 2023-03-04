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    • Ekonomi
    • 04.03.2023 17:19
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    • 04.03.2023 17:20
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    KRDMD TEMETTÜ ÖDEMELERİ ne zaman, ne kadar yatacak? Kardemir TEMETTÜ TARİHLERİ | Kardemir hisse yorumu...

    Kardemir Karabük Demir Çelik, KRDMA, KRDMB, KRDMD hisse başına ödenecek nakit temettü tutarlarını açıkladı. Birçok yatırımcı konu hakkında detayları merak ediyor. Peki, Kardemir temttü tarihleri ne zaman? Kardemir temettü ödemeleri ne kadar? İşte hisse yorumu ve tüm merak edilenler...

    takvim.com.tr
    Kardemir d temettü ödemeleri ne zaman?

    Kardemir Karabük Demir Yönetim Kurulu, kar payı dağıtım işlemlerine ilişkin alınan kararı, KAP üzerinden açıkladı.

    KRDMRD tarafından yapılan açıklama şu şekilde;

    "2022 yılı faaliyetleri sonucu elde edilen karın dağıtımının ekli tabloda yer aldığı şekilde gerçekleştirilmesi ve kar dağıtımının Haziran 2023 ve Kasım 2023 sonunu geçmemek koşuluyla iki taksitte olacak şekilde, şirketin nakit projeksiyonu dikkate alınarak, Genel Kurul sonrası Yönetim Kurulunca belirlenmesi hususları 3 Nisan 2023 tarihinde yapılacak olan Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Genel Kurul'un onayına sunulacaktır."

    KRDMA
    1. Taksit 1 TL nominal değerli paya ödenecek nakit kar payı NET 0,0986841 TL

    2. Taksit 1 TL nominal değerli paya ödenecek nakit kar payı NET 0,0986841 TL

        KRDMB
        1. Taksit 1 TL nominal değerli paya ödenecek nakit kar payı NET 0,0986841 TL

        2. Taksit 1 TL nominal değerli paya ödenecek nakit kar payı NET 0,0986841 TL

        KRDMD
        1. Taksit 1 TL nominal değerli paya ödenecek nakit kar payı NET 0,0986841 TL

        2. Taksit 1 TL nominal değerli paya ödenecek nakit kar payı NET 0,0986841 TL

        TEMETTÜ PARA KAZANDIRIR MI?

        Evet kazandırır. Hisse senedi sahipleri ellerindeki hisse senedi miktarlarına göre şirketin karından faydalanırlar.

            1 YILDA KAÇ KEZ TEMETTÜ VERİLİR?

            Temettü miktarı sabit değildir (faizin aksine) ve şirket tarafından herhangi bir zamanda değiştirilebilir. Temettüler genellikle 3 ayda bir ödenir.

            ŞİRKETLER NEDEN TEMETTÜ DAĞITIR?

            Şirketin yıllık faaliyeti süresince elde ettiği net dönem kârından yasal karşılıklar çıkarıldıktan sonra kalan paradan dağıtılır. Bu dağıtım nakit para ile de olabilir hisse senedi karşılığında da. Ortak olunan şirket, bedelsiz sermaye artırımı yapmaya karar verirse pay senedi olarak temettü dağıtır.
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            Haberler Ekonomi KRDMD TEMETTÜ ÖDEMELERİ ne zaman, ne kadar yatacak? Kardemir TEMETTÜ TARİHLERİ | Kardemir hisse yorumu...
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