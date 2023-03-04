Aile destek ödeme tarihi hakkında araştırmalar başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay vatandaşların hesaplarına yatırılmaya devam ediyor. İhtiyacı olan ailelere sağlanan destek ödemelerinin şubat ayında yatıp yatmadığı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki, aile destek ödemeleri ne zaman yatacak? Aile destek ödemeleri zamlandı mı? İşte detaylar....