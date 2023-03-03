3-4-5-6 Mart evde bakım maaşı yatan iller listesi 2023! Mart ayı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? e-Devlet sorgulama ekranı!

Evde bakım maaşı (parası) yatan iller listesi merak ediliyor. Her ay düzenli olarak farklı iller için farklı tarihlerde yatırılan evde bakım maaşının bu ay yatıp yatmadığı araştırılıyor. Evde Bakım aylığı ödemelerini E Devlet üzerinden veya SMS ile sorgulayabilirsiniz. İşte detaylar...
EVDE BAKIM MAAŞI MART AYI PARALARI NE ZAMAN YATACAK?
Evde bakım maaşı ödemeleri her ayın 15'i ile 31'i arasında yapılıyor. Bu nedenle mart ayı ödemeleri de 15 Mart itibariyle başlayacak.
MART 2023 EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ BELLİ OLDU MU?
Evde bakım maaşı mart ayı ödemeleri henüz başlamadığı için evde bakım maaşı yatan iller listesi de belli olmadı.
2023 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?
Evde bakım maaşlarına her 6 ayda bir memur maaş zammı oranında zam yapılıyor. Bu kapsamda Ocak 2023 itibariyle memurlara ve otomatik olarak de evde bakım maaşlarına yüzde 30 zam yapıldı. Böylelikle 2023 evde bakım maaşı 4 bin 336 TL oldu.