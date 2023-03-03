2 aylık enflasyon farkı son dakika! Temmuz maaş zammı ne kadar olacak? MEMUR ENFLASYON FARKI NE KADAR, YÜZDE KAÇ OLDU?

Enflasyon farkı ne kadar, açıklandı mı merak ediliyor. Memur enflasyon farkı ile ilgili son dakika açıklamaları da bu noktada yakından takip ediliyor. Son olarak memur zammı ocak ayında aralık ayı enflasyon rakamlarının da netleşmesiyle birlikte belli olmuştu. Memurlar şimdi iki aylık enflasyon farkı ne kadar oldu sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki memur enflasyon farkı ne kadar, kaç oldu?
MEMUR ENFLASYON FARKI BELLİ OLDU MU 2023 ?
Son dakika... Enflasyon oranı her ayın başında Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) tarafından açıklanıyor. Şubat 2023 enflasyon verileri de bu ayın 3'ünde saat 10.00'da açıklanacak. Açıklama sonrası da enflasyon farkı netlik kazanacak.
Gelişmeler oldukça haberimizde eklenecektir.
Ocak ayında aylık bazda enflasyon 6,65 olarak açıklanmıştı.
3 Mart tarihinde açıklanacak olan Şubat ayı enflasyon rakamlarının eklenmesi ile memur ve memur emeklisinin alacağı 2 aylık enflasyon farkı netleşmiş olacak.
EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 11 BİN 848 TL OLDU!
En düşük memur maaşı 9 bin 105 liradan 11 bin 848 liraya, en düşük memur emekli aylığı 6 bin 78 liradan 7 bin 901 liraya yükseldi.