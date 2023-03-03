2 aylık enflasyon farkı son dakika! Temmuz maaş zammı ne kadar olacak? MEMUR ENFLASYON FARKI NE KADAR, YÜZDE KAÇ OLDU?

Enflasyon farkı ne kadar, açıklandı mı merak ediliyor. Memur enflasyon farkı ile ilgili son dakika açıklamaları da bu noktada yakından takip ediliyor. Son olarak memur zammı ocak ayında aralık ayı enflasyon rakamlarının da netleşmesiyle birlikte belli olmuştu. Memurlar şimdi iki aylık enflasyon farkı ne kadar oldu sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki memur enflasyon farkı ne kadar, kaç oldu?