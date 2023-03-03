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    • Ekonomi
    • 03.03.2023 07:01
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    • 03.03.2023 07:01
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    1,2,3,4,5,6 Mart 2023 ÖDEME TAKVİMİ NETLEŞTİ! Mart ayı ZAMLI AİLE DESTEK ödemeleri erken mi, ne zaman yatacak? Aile destek ödemesi zammı ne kadar?

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, emekli ve memur maaşlarını erken yatırmış ve acil nakit ihtiyaçları giderilmişti. Maaşların erken yatması ve depremzedeler için açıklanan deprem paketleri, aile destek ödemesinin erkene çekilme ihtimalini güçlendiriyor. İşte Aile destek ödeme tarihleri..

    takvim.com.tr
    Mart ayı zamlı aile destek ödemeleri ne zaman yatacak?

    Aile destek ödeme tarihi hakkında araştırmalar başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay vatandaşların hesaplarına yatırılmaya devam ediyor. İhtiyacı olan ailelere sağlanan destek ödemelerinin şubat ayında yatıp yatmadığı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki, aile destek ödemeleri ne zaman yatacak? Aile destek ödemeleri zamlandı mı? İşte detaylar....

    MART AYI AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

    Aile Destek Paketi ödemelerinin ne zaman yapılacağı, destek ödemelerinin yatırılmasını bekleyen vatandaşlar tarafından sorgulanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz ödeme dönemleri kaynak alındığında, aile destek ödemelerinin şubat ayının 10'una kadar yatırılması bekleniyor.

    AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NASIL SORGULANIR?

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hayata geçirilen aile destek ödemeleri her ay vatandaşların hesaplarına yatırılıyor. Vatandaşlar ödemelerin hesaplarına yatırılıp yatırılmadığını e-Devlet üzerinden kolayca sorgulayabiliyor.

    AİLE DESTEK ÖDEMESİ SORGULAMA

        AİLE DESTEK YARDIMI NE KADAR OLDU?

        Kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre hesaplanan Aile Destek Programı ödemelerinde, gelir miktarına göre yardım tutarı değişiklik göstermektedir. Bu kapsamda hane içinde kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre ödeme tutarları şöyle:

        450 TL ve altı olanlar: 1.250 TL alacak.

        450 TL üzeri - 911,15 TL ve altı olanlar: 1.100 TL alacak.

        911,15 TL üzeri - 1372,30 TL ve altı olanlar: 950 TL alacak.

        1372,30 TL üzeri - 1833,45 TL'den az olanlar: 850 TL alacak.

        AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

        Aile Destek Programına başvuran kişinin;

        Türk vatandaşı olmaması,

        Mavi Kart sahibi olması,

        Yerleşim adresinin yurt dışında olması,

        18 yaşından küçük olması,

        Hanesinde memur, kamu işçisi, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.
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        Haberler Ekonomi 1,2,3,4,5,6 Mart 2023 ÖDEME TAKVİMİ NETLEŞTİ! Mart ayı ZAMLI AİLE DESTEK ödemeleri erken mi, ne zaman yatacak? Aile destek ödemesi zammı ne kadar?
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