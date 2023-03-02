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    • Ekonomi
    • 02.03.2023 23:34
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    • 02.03.2023 23:34
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    TÜİK ŞUBAT ENFLASYON VERİLERİ 2023! Şubat enflasyon rakamları açıklandı mı, yüzde kaç? Enflasyon ne zaman saat kaçta belli olacak?

    Enflasyon rakamları 2023 açıklanıyor... Gözler TÜİK'te! Bilindiği üzere emekli ve memur maaşlarına yansıtılacak fark oranı, kira artış oranı ve diğer birçok kalem üründe yapılacak zam oranları enflasyona göre şekilleniyor. Ekonomistler, şubatta Tüketici Fiyat Endeksi'nin yüzde 3,52 artmasını bekliyor. Peki Şubat enflasyon rakamları açıklandı mı, yüzde kaç? Enflasyon ne zaman saat kaçta belli olacak? İşte TÜİK Şubat enflasyon verileri ve beklentiler...

    TÜİK ŞUBAT ENFLASYON VERİLERİ 2023!

    AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, şubat ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 3,52 artmasını bekliyor. Tahminlerin yanı sıra kesin Şubat ayı enflasyon oranı için gözler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)'e çevrildi. Peki Şubat enflasyon rakamları açıklandı mı, yüzde kaç? Enflasyon ne zaman saat kaçta belli olacak?

    TÜİK ŞUBAT AYI ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

    TÜİK her yeni ayın başında bir önceki aya ilişkin enflasyon verilerini açıklıyor. Şubat ayı enflasyonu da 3 Mart tarihinde saat 10:00'da açıklanacak.

    ŞUBAT AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NE?

    AA Finans'ın, TÜİK tarafından 3 Mart Cuma günü açıklanacak şubat ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 17 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

    Ankete göre, ekonomistlerin şubat ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3,52 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin şubat ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 1,70 ve en yüksek yüzde 5,10 aralığında yer aldı.

    Ekonomistlerin şubat ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 3,52) göre bir önceki ay yüzde 57,68 olan yıllık enflasyonun yüzde 55,74'e gerileyeceği hesaplanıyor.

    Öte yandan, ekonomistlerin 2023 sonu enflasyon beklentisi yüzde 51,57 düzeyinde oluştu.

    Tüketici Fiyat Endeksi, ocakta bir önceki aya göre yüzde 6,65 artış göstermişti.

        Tarih Ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi (Yüzde) Aylık Beklenti (Yüzde) Gerçekleşme (Yüzde)
        Ocak 44,55 3,66 6,65
        Şubat 51,57 3,52
        Mart
        Nisan
        Mayıs
        Haziran
        Temmuz
        Ağustos
        Eylül
        Ekim
        Kasım
        Aralık

        ENFLASYON RAKAMLARINDA SON DURUM NEDİR?

        En son ocak ayı enflasyon rakamları açıklandı. TÜİK'in açıklamasına göre tüketici fiyatları Ocak'ta yıllık %57,68, aylık %6,65 arttı.
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        HangiKredi
        Haberler Ekonomi TÜİK ŞUBAT ENFLASYON VERİLERİ 2023! Şubat enflasyon rakamları açıklandı mı, yüzde kaç? Enflasyon ne zaman saat kaçta belli olacak?
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