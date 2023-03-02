TÜİK ŞUBAT ENFLASYON VERİLERİ 2023! Şubat enflasyon rakamları açıklandı mı, yüzde kaç? Enflasyon ne zaman saat kaçta belli olacak?

TÜİK ŞUBAT AYI ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

TÜİK her yeni ayın başında bir önceki aya ilişkin enflasyon verilerini açıklıyor. Şubat ayı enflasyonu da 3 Mart tarihinde saat 10:00'da açıklanacak.

ŞUBAT AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NE?

AA Finans'ın, TÜİK tarafından 3 Mart Cuma günü açıklanacak şubat ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 17 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, ekonomistlerin şubat ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3,52 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin şubat ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 1,70 ve en yüksek yüzde 5,10 aralığında yer aldı.