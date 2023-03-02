Milyonlarca memur ve memur emeklisi maaşlarına 6 aylık periyotlar halinde zam yapılıyor. Memurlar da toplu sözleşme zammına ilave olarak 6 aylık enflasyon farkı tutarında maaşlarına zam alıyor. Peki iki aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? 2023 Temmmuz maaş zam oranı ne olacak? Memur enflasyon farkı yüzde kaç oldu?
MEMUR ENFLASYON FARKI BELLİ OLDU MU 2023 ?
Son dakika... Enflasyon oranı her ayın başında Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) tarafından açıklanıyor. Şubat 2023 enflasyon verileri de bu ayın 3'ünde saat 10.00'da açıklanacak. Açıklama sonrası da enflasyon farkı netlik kazanacak.
Gelişmeler oldukça haberimizde eklenecektir.
Ocak ayında aylık bazda enflasyon 6,65 olarak açıklanmıştı.
3 Mart tarihinde açıklanacak olan Şubat ayı enflasyon rakamlarının eklenmesi ile memur ve memur emeklisinin alacağı 2 aylık enflasyon farkı netleşmiş olacak.
EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 11 BİN 848 TL OLDU!
En düşük memur maaşı 9 bin 105 liradan 11 bin 848 liraya, en düşük memur emekli aylığı 6 bin 78 liradan 7 bin 901 liraya yükseldi.