Milyonlarca memur ve memur emeklisi maaşlarına 6 aylık periyotlar halinde zam yapılıyor. Memurlar da toplu sözleşme zammına ilave olarak 6 aylık enflasyon farkı tutarında maaşlarına zam alıyor. Peki iki aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? 2023 Temmmuz maaş zam oranı ne olacak? Memur enflasyon farkı yüzde kaç oldu?