Mart ayı kira artış oranı kaç oldu? 2023 İş yeri kirası HESAPLAMA! Mart ayı iş yeri ve dükkan kira zammı hesaplama nasıl yapılır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından son olark duyurulan enflasyon yıllık yüzde 57,68 olarak açıklanmıştı. Enflasyondaki düşüş sonrası ekonomistler geçtiğimiz Şubat ayında enflasyonun aylık yüzde 3,48 olacağı yönünde tahmin açıkladı. Milyonlarca ev sahibi ve kiracı ise Mart ayında kira artış oranlarını kaç olacağını merak ediyor. Peki Mart ayı kira artış oranı açıklandı mı, kaç oldu? 2023 İş yeri kirası nasıl hesaplanır? Mart ayı iş yeri ve dükkan kira zammı hesaplama nasıl yapılır?
MART AYI KİRA ARTIŞ ORANI KAÇ OLDU?
Bilindiği üzere yapılan yasal düzenlemeyle kira sözleşmelerinde bir önceki yılın kira bedelinin %25'ni geçemiyor. Mart ayı kira artış oranı için gözler TÜİK'in açıklayacağı enflasyon rakamlarında. Şubat ayı enflasyonu 3 Mart 2023 Cuma Günü saat 10.00'da açıklanacak.
Böylelikle Mart ayında geçerli olacak kira artış oranı ortaya çıkacak. Gelişmeler oldukça haberimizde yer verilecektir.
Öte yandan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ yaptığı açıklamada 1 Temmuz 2023'e kadar yenilecek kira sözleşmelerinde bir önceki kira yılının yüzde 25'ini geçmemek koşuluyla zam yapılabilecğeini ifade etmişti.
KİRA ARTIŞ ORANI NASIL HESAPLANIR?
Kira artış oranı 2023 Temmuz ayına kadar bir önceki kira yılının yüzde 25'ini geçemeyecek.
Örneğin mevcut kirası 3.000 TL olan bir evin kira artış oranı %25 olduğundan en fazla 750 TL zam yapılabilecek.
Bu durumda mevcut kira 3750 TL'ye yükselmiş olacak. %25'in üzerinde zam yapılması durumunda kiracılar, ev sahipleri yasal yükümlülüklerini yerine getirmediğinden haklarını arayabilecek.