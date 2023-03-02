Mart ayı kira artış oranı kaç oldu? 2023 İş yeri kirası HESAPLAMA! Mart ayı iş yeri ve dükkan kira zammı hesaplama nasıl yapılır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından son olark duyurulan enflasyon yıllık yüzde 57,68 olarak açıklanmıştı. Enflasyondaki düşüş sonrası ekonomistler geçtiğimiz Şubat ayında enflasyonun aylık yüzde 3,48 olacağı yönünde tahmin açıkladı. Milyonlarca ev sahibi ve kiracı ise Mart ayında kira artış oranlarını kaç olacağını merak ediyor. Peki Mart ayı kira artış oranı açıklandı mı, kaç oldu? 2023 İş yeri kirası nasıl hesaplanır? Mart ayı iş yeri ve dükkan kira zammı hesaplama nasıl yapılır?