Afetzede taşınma ve kira yardımı başvurusu nasıl yapılır? 15 BİN TL TAŞINMA YARDIMI yattı mı, ne zaman yatacak? Başkan Erdoğan duyurdu!

Afetzeler için taşınma yardımı hakkında aramalar hız kazandı. Afetzedelere deprem sonrası yeni yerleşim yerlerine destek için 15 bin tl taşınma yardımı imkanı sunuluyor. Başkan Erdoğan tarafından konu hakkında yeni açıklama geldi. Peki, 15 BİN TL TAŞINMA YARDIMI yattı mı, ne zaman yatacak? Afetzede taşınma ve kira yardımı başvurusu nasıl yapılır? İşte detaylar...