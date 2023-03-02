Aile destek ödeme tarihi hakkında araştırmalar başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay vatandaşların hesaplarına yatırılmaya devam ediyor. İhtiyacı olan ailelere sağlanan destek ödemelerinin şubat ayında yatıp yatmadığı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki, aile destek ödemeleri ne zaman yatacak? Aile destek ödemeleri zamlandı mı? İşte detaylar....
MART AYI AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?
Aile Destek Paketi ödemelerinin ne zaman yapılacağı, destek ödemelerinin yatırılmasını bekleyen vatandaşlar tarafından sorgulanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz ödeme dönemleri kaynak alındığında, aile destek ödemelerinin şubat ayının 10'una kadar yatırılması bekleniyor.
AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NASIL SORGULANIR?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hayata geçirilen aile destek ödemeleri her ay vatandaşların hesaplarına yatırılıyor. Vatandaşlar ödemelerin hesaplarına yatırılıp yatırılmadığını e-Devlet üzerinden kolayca sorgulayabiliyor.