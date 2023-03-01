Mart 2023 evde bakım maaşı yattı mı? Mart ayı zamlı evde bakım maaşları ne zaman yatacak? e-Devlet Sorgulama ekranı!

Evde bakım maaşı (parası) yatan iller listesi merak ediliyor. Her ay düzenli olarak farklı iller için farklı tarihlerde yatırılan evde bakım maaşının bu ay yatıp yatmadığı araştırılıyor. Evde Bakım aylığı ödemelerini E Devlet üzerinden veya SMS ile sorgulayabilirsiniz.
E-DEVLET İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA
e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.
SMS İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA
Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.
2023 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?
Temmuz zammından sonra Evde bakım maaşı ödemeleri aylık 3 bin 336 TL olarak yapılıyordu.
2022 yılında 3 bin 336 TL olarak ödenen evde bakım aylığı zam oranı belli oldu. 2023 yılında hak sahiplerine ödenecek yeni evde bakım maaşı 4 bin 337 TL oldu.