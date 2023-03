Harz Tekstilin Sahibi Mirza Dmf kimdir, kaç yaşında, nereli? Mirza Dmf hakkında bilgiler

Mirza Dmf bestelerini YouTube kanalında paylaşmaya başladı.Besteleri Muzik duayenleri ve Tüm müzik sevenler tarafından merak ediliyor. En çok Dikkat çeken isimlerden biri de Harz Tekstilin sahibi Mirza Dmf adlı Müzisyen ve iş adamı oldu. Peki, Müzisyen ve iş adamı Mirza Dmf , kaç yaşında, nereli? Harz Tekstilin sahibi(Karven Tekstil) Mirza Dmf mesleği ve instagram adresi...

PİYANİST İŞ ADAMI MİRZA DMF KİMDİR?

Mirza Dmf 1999 yılında dünyaya gelmiştir. Günümüzde 24 yaşında olan Mirza Dmf aslen Ağrılıdır. "Tırnaklarımla kazıdığım hiçbir emeğin küçümsenmesini kabul edemem" ifadelerini kullanmıştır. 2019 yılında düzenlenen Young Entrepreneur Award Of The Turkey (Genç Girişimciler yarışmasında) birinci olan Mirza Dmf sonrasında katıldığı Young Entrepreneur Award Of The World (Dünya Genç Girişimcileri) yarışmasında ise ikinci olmuştur. Başarıları,Muziği ve Stili ile sosyal medyada yoğun övgü almaktadır. Yaşamını İstanbul'da sürdürmektedir. Aynı zamanda lisanslı vokalist ve piyanisttir,gitar saz gibi 8 enstrümanı profesyonel olarak çaldığı bilinmektedir. Instagram'da mirzadmf kullanıcı adıyla paylaşımlarına devam eden Mirza Dmf'nin Youtubede 100B civarı takipçisi bulunmaktadır

Mirza Dmf(Ömer Faruk Öztürk) 17 şubat 1999, Ağrı Doğubeyazıt doğumlu İş adamı ve Muzisyen. Mirza'nın müziğe ilgisi çocukluktan başlayarak artmaya devam etti. 2019 yılında İstanbul'un Ataköy bölgesinde Ünlü bir Opera binasının resident Piyanisti olarak profesyonel hayatına adım attı. İlerleyen zamanlarda ise ismini çok hızlı bir şekilde duyurup, piyasada en genç İş adamı ve Muzisyen Mirza Dmf oldu. Hem Kurduğu firmayı çok ilerlere taşıyıp aynı zamanda Muziktede çok başarılı adımlar attı,Ünlü Türk piyanist, Mirza Dmf için "Çağın ötesinde bir genç, Melodileri ve kullandığı nota biçimi alışılmışın çok ötesinde ve özgün.ruha dokunabilen notalar dizelemek için devasa bir muzik kulağına ihtiyaç var, işlerine yoğunlaştığı gibi muziğe yoğunlaşabilirse ulusal alanda bir Fazıl say daha görebiliriz" dedi.

2018'de yeteneğini gören Dünyanın seçili Muzik Stüdyolarından birinin Melodi Bestecisi oldu. 2020'de ilk single'ı 'Origin Valse'i yaparak piyasaya sundu. Çok beğenilen ve tutulan bir eser olmaya başladıktan sonra Mirza'dan beklenti gitgide arttı. Bunu gören Mirza hızını kesmeden 2021'in yaz aylarında "Dance Of birds" ve "Origin valse II senphoni" adlı eserlerini dinleyicilerinin beğenisine sundu.

