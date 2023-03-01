BDDK tarafından cep telefonu alımlarına ilişkin son dakika açıklama geldi. Buna göre, cep telefonu alımlarında kredi kartlarında taksitlendirme süresi değişti. Peki, 2023 telefon taksitleri ne kadar oldu? Cep telefonu alımlarında taksitlendirme kaç ay? İşte detaylar!