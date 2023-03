Başarılı iş insanı Evren Kahraman’dan alkışlanacak proje

Başarılı iş insanı Evren Kahraman uzun zamandır hizmet sektöründe taşımacılık alanında başarılı işlere imza attı. Bir süredir planladığı sosyal sorumluluk projelerini hayata geçiren Kahraman şimdilerde ''her şey çocuklar için'' diyerek kolları sıvadı.



Evren Kahraman Çerkezköy Center Avm'de Ataverse Oyun Alanını, sosyal sorumluluk projeleri için açarak dikkatleri üzerine topladı. Evren Kahraman ''Dünyada en güzel şey çocukların gelecekte mutlu anılara sahip olmalarını sağlamaktır. Hayat yeterince zor ve ülkece ağır süreçlerden geçtiğimiz bu günlerde hepimizin biraz motivasyona ihtiyacı var, özellikle çocukların. Çocuklar yarınlarımızdır. Bir çocuğu sevmek, bir çocuğun hikayesinde ona kendisini iyi hissettirmek hayattaki en büyük misyonumdur. Bu nedenle Ataverse oyun alanında çocukların motivasyonu için birçok sosyal sorumluluk etkinliğimizi gerçekleştirip hayatlarına dokunmaya çalışıyoruz. Bir çocuğun hikayesinde güzel anılar bırakmak ne kadar zor olabilir ki? Geleceğimizi inşa edecek çocuklarımıza güzel bir gelecek bırakmak boynumuzun borcudur'' dedi.



Başarılı iş insanı Evren Kahraman ''Bizler çok oyuncaklı ve ilgi dolu dönemlerin çocukları değildik. Bu nedenle eksik kalmak, her üzücü hatıranın yerine güzel bir anı oluşturmak için her hafta yüzlerce çocuğumuzu ağırlamaktayız. Sosyal sorumluluk projemizi hayata geçirmeden önce projemizi mutlaka bir Pedagog aracılığıyla inceletip onay aldık. Hassas olduğumuz bu konuda herkesi çocuklarımızın anılarında güzel izler bırakmaya davet ediyoruz'' dedi.



Evren Kahraman başarılarıyla konuşulduğu kadar çevresi tarafından sevilen de bir iş insanı.

