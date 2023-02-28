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    • Ekonomi
    • 28.02.2023 23:31
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    • 28.02.2023 23:40
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    EYT 375 sayılı KHK nedir, hükmü ne? EYT 2925 tarım sigortası şartları nedir? 1 Mart EYT kabul edildi mi? Prim sayısı değişti mi?

    EYT'de Meclis görüşmeleri tamamlandı. Meclis'te açıklamalarda bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Mevcut yasa ile yaş şartı, prim ve sigortalılık süresini tamamlayan emekli oluyor. Biz 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olan çalışanlar için burada yaş şartını kaldırıyoruz. Yeni bir şart kesinlikle getirmiyoruz" dedi. Peki, EYT 375 sayılı KHK nedir, hükmü ne? EYT 2925 tarım sigortası şartları nedir? EYT kabul edildi mi? Prim sayısı değişti mi? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    EYT 375 sayılı KHK nedir, hükmü ne?

    EYT Meclis görüşmelerinin ardından yasalaşma süreci hakkında aramalar hız kazandı. Peki, EYT 375 sayılı KHK nedir, hükmü ne? EYT 2925 tarım sigortası şartları nedir? EYT kabul edildi mi? Prim sayısı değişti mi? İşte detaylar...

    EYT YASASI SON DAKİKA: MECLİS GÖRÜŞMELERİ TAMAMLANDI

    Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi nedeniyle 3 haftalık aranın ardından Meclis Genel Kurulu görüşmeleri saat 15:00'da başladı. Meclis'te ilk gündem maddesi EYT oldu. EYT yasa tasarısı öncesinde grup önerileri verildi. EYT'nin yanında deprem gündemi Meclis'in ana başlıkları arasında yer alıyor.

    TBMM Genel Kurulu'nda milyonların beklediği EYT kanun teklifi için görüşmelere geçildi. Yaklaşık 4 saat süren görüşmeler tamamlandı. Kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda oylandıktan sonra yasalaşacak. Meclis çalışmalarını gece boyunca sürdürecek.

    EYT düzenlemesi konusunda açıklamalarda bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Tüm partilerimizin olumlu katkısıyla, bu akşam yasalaşmasını ümit ediyoruz" diye konuştu.

    AK PARTİ'Lİ AKBAŞOĞLU: EYT YASASI YENİ BİR ŞART KESİNLİKLE GETİRMİYOR

    Meclis'te açıklamalarda bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Mevcut yasa ile yaş şartı, prim ve sigortalılık süresini tamamlayan emekli oluyor. Biz 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olan çalışanlar için burada yaş şartını kaldırıyoruz. Yeni bir şart kesinlikle getirmiyoruz" dedi.

        EYT YASASI MECLİS'E GELDİ: MİLLETVEKİLLERİNDEN PEŞ PEŞE DİKKAT ÇEKEN MESAJLAR

        EYT görüşmelerinin başlaması sonrası milletvekillerinden peş peşe sosyal medya paylaşımı geldi.

        AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "EYT düzenlemesine ilişkin teklifimizin görüşmelerine başladık. Bu akşam yasalaşmasını ümit ediyoruz. Şimdiden hayırlı olsun" diye konuştu.

        AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç, "EYT düzenlemesini içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin görüşmelerine başladık. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

        AK Parti İstanbul Milletvekili Tülay Kaynarca, "Gazi meclisimizde EYT ve yeniden yapılandırma düzenlemesine ilişkin teklifimizin görüşmelerine başladık. Bu akşam yasalaştırmayı plânladığımız EYT kanununun hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

        EYT NE ZAMAN YASALAŞACAK?

        Türkiye Büyük Millet Meclisi deprem sebebiyle 3 hafta ara verdiği çalışmalarına bugünden itibaren devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Meclis Genel Kurulu'nda öncelikli gündem olarak emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili teklif ele alınacak.

        EYT'de çalışmaların sabaha kadar sürebileceği ifade edilirken düzenleme en geç 1 Mart'ta yasalaşması ve Başkan Erdoğan'ın onayına sunulması bekleniyor.

        EYT NE ZAMAN RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANACAK?

        EYT yasasının Meclis Genel Kurulu'nda oylanıp 1 Mart tarihinde yasalaştıktan sonra Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla hafta içinde yürürlüğe girmesi bekleniyor.

        EMEKLİLİK İÇİN YAŞ SINIRI ARANMAYACAK

        EYT'de kanunun yürürlüğe girmesi sonrası 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olarak çalışmaya başlamış bütün vatandaşlara yaş sınırı aranmadan prim günü ve sigortalılık süresini tamamlamak şartı ile emeklilik hakkı verilecek.

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        Haberler Ekonomi EYT 375 sayılı KHK nedir, hükmü ne? EYT 2925 tarım sigortası şartları nedir? 1 Mart EYT kabul edildi mi? Prim sayısı değişti mi?
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