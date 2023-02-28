EYT 375 sayılı KHK nedir, hükmü ne? EYT 2925 tarım sigortası şartları nedir? 1 Mart EYT kabul edildi mi? Prim sayısı değişti mi?

EYT YASASI MECLİS'E GELDİ: MİLLETVEKİLLERİNDEN PEŞ PEŞE DİKKAT ÇEKEN MESAJLAR

EYT görüşmelerinin başlaması sonrası milletvekillerinden peş peşe sosyal medya paylaşımı geldi.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "EYT düzenlemesine ilişkin teklifimizin görüşmelerine başladık. Bu akşam yasalaşmasını ümit ediyoruz. Şimdiden hayırlı olsun" diye konuştu.

AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç, "EYT düzenlemesini içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin görüşmelerine başladık. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

AK Parti İstanbul Milletvekili Tülay Kaynarca, "Gazi meclisimizde EYT ve yeniden yapılandırma düzenlemesine ilişkin teklifimizin görüşmelerine başladık. Bu akşam yasalaştırmayı plânladığımız EYT kanununun hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

EYT NE ZAMAN YASALAŞACAK?

Türkiye Büyük Millet Meclisi deprem sebebiyle 3 hafta ara verdiği çalışmalarına bugünden itibaren devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Meclis Genel Kurulu'nda öncelikli gündem olarak emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili teklif ele alınacak.

EYT'de çalışmaların sabaha kadar sürebileceği ifade edilirken düzenleme en geç 1 Mart'ta yasalaşması ve Başkan Erdoğan'ın onayına sunulması bekleniyor.