15 BİN TL TAŞINMA YARDIMI yattı mı, ne zaman yatacak? Afetzede taşınma ve kira yardımı başvurusu nasıl yapılır? Başkan Erdoğan duyurdu!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki yıkıcı depremin ardından, afetzedelere taşınma yardımı başvurusu ve şartları gündeme geldi. Peki, 15 BİN TL TAŞINMA YARDIMI yattı mı, ne zaman yatacak? Afetzede taşınma ve kira yardımı başvurusu nasıl yapılır? İşte detaylar...
ÖDEMELER BAŞLADI!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Evleri kullanılamaz hale geldiği için kiraya çıkacak depremzedelerimize 3 bin lira ile 5 bin lira arasında kira yardımı yapıyoruz. Bunun için evini taşıyacak depremzedelerimize 15 bin lira taşınma yardımını bugün itibarıyla ödemeye başlıyoruz" dedi.
TAŞINMA YARDIMI KİMLERE VERİLECEK?
Afetzedelerin, ikamet adreslerinin bulunduğu il valiliklerince kimlik paylaşım sistemi ve tapu sorgulamaları yapıldıktan sonra konutları deprem afeti nedeniyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı teknik ekiplerince yıkık, acil yıktırılacak, ağır hasarlı ve orta hasarlı olarak tespit edilen afetzede ailelere 15.000-TL taşınma yardımı yapılacaktır.