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    • Ekonomi
    • 28.02.2023 17:21
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    • 28.02.2023 17:21
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    15 BİN TL TAŞINMA YARDIMI yattı mı, ne zaman yatacak? Afetzede taşınma ve kira yardımı başvurusu nasıl yapılır? Başkan Erdoğan duyurdu!

    Afetzeler için taşınma yardımı hakkında aramalar hız kazandı. Afetzedelere deprem sonrası yeni yerleşim yerlerine destek için 15 bin tl taşınma yardımı imkanı sunuluyor. Başkan Erdoğan tarafından konu hakkında yeni açıklama geldi. Peki, 15 BİN TL TAŞINMA YARDIMI yattı mı, ne zaman yatacak? Afetzede taşınma ve kira yardımı başvurusu nasıl yapılır? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    15 BİN TL TAŞINMA YARDIMI yattı mı?

    Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki yıkıcı depremin ardından, afetzedelere taşınma yardımı başvurusu ve şartları gündeme geldi. Peki, 15 BİN TL TAŞINMA YARDIMI yattı mı, ne zaman yatacak? Afetzede taşınma ve kira yardımı başvurusu nasıl yapılır? İşte detaylar...

    ÖDEMELER BAŞLADI!

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Evleri kullanılamaz hale geldiği için kiraya çıkacak depremzedelerimize 3 bin lira ile 5 bin lira arasında kira yardımı yapıyoruz. Bunun için evini taşıyacak depremzedelerimize 15 bin lira taşınma yardımını bugün itibarıyla ödemeye başlıyoruz" dedi.

    TAŞINMA YARDIMI KİMLERE VERİLECEK?

    Afetzedelerin, ikamet adreslerinin bulunduğu il valiliklerince kimlik paylaşım sistemi ve tapu sorgulamaları yapıldıktan sonra konutları deprem afeti nedeniyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı teknik ekiplerince yıkık, acil yıktırılacak, ağır hasarlı ve orta hasarlı olarak tespit edilen afetzede ailelere 15.000-TL taşınma yardımı yapılacaktır.

        TAŞINMA YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca deprem bölgesindeki konutu hasarlı olarak tespit edilen ev sahibi veya kiracılar barınma desteği başvurularını, e-Devlet üzerinden AFAD'ın "Afetzede Barınma Desteği" ekranından yapabilecek.

        TAŞINMA DESTEĞİ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        KİRA YARDIMI NE KADAR?

        Deprem bölgesindeki afetzedelere kira yardımı kapsamında 12 ay boyunca; ev sahibi olanlara aylık 5.000-TL olmak üzere toplam 60.000-TL, kiracı olanlara ise aylık 2.000-TL olmak üzere toplam 24.000-TL kira yardımı yapılacak.
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        Haberler Ekonomi 15 BİN TL TAŞINMA YARDIMI yattı mı, ne zaman yatacak? Afetzede taşınma ve kira yardımı başvurusu nasıl yapılır? Başkan Erdoğan duyurdu!
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