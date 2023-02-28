15 BİN TL TAŞINMA YARDIMI yattı mı, ne zaman yatacak? Afetzede taşınma ve kira yardımı başvurusu nasıl yapılır? Başkan Erdoğan duyurdu!

ÖDEMELER BAŞLADI!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Evleri kullanılamaz hale geldiği için kiraya çıkacak depremzedelerimize 3 bin lira ile 5 bin lira arasında kira yardımı yapıyoruz. Bunun için evini taşıyacak depremzedelerimize 15 bin lira taşınma yardımını bugün itibarıyla ödemeye başlıyoruz" dedi.