Şubat ayı enflasyon açıklamasının ne zaman yapılacağı merak ediliyor. TÜİK tarafından açıklanan veriler, maaş zamlarını da etkileyecek. Peki, Şubat ayı enflasyon oranı yüzde kaç oldu? TÜİK Şubat 2023 enflasyon beklentisi ne kadar? Mart ayı kiralar kaç TL olacak? İşte merak edilenler...
Memur ve emekli zamları için belirleyici olan enflasyon rakamları TÜİK tarafından önümüzdeki hafta açıklanacak. Yeni yılın ilk ayında yüzde 57,68 olarak kaydedilen enflasyon verileri kira artış oranında da yön belirleyici olacak. Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları anketine göre 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 30,44 iken, bu anket döneminde yüzde 30,75 oldu. TÜİK tarafından şubat ayı enflasyon rakamları 3 Mart tarihinde açıklanacak.
ENFLASYON NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Türkiye İstatistik Kurumu, enflasyon verilerini her ayın 3'ünde açıklıyor. Şubat ayına ait enflasyon rakamları da 3 Mart tarihinde belli olacak.
ENFLASYON BEKLENTİSİ NEDİR?
Merkez Bankası'nın anketine göre katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 32,46 iken, bu anket döneminde yüzde 35,76 olmuştur. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 30,44 iken, bu anket döneminde yüzde 30,75 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 17,18 ve yüzde 18,11 olarak gerçekleşmiştir.