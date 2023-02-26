1992-1993 sigorta girişliler için EYT prim gün şartı ne? 1992 girişli erkek ve 1993 girişli kadın ne zaman emekli olur? SSK, Bağkur...

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasasının detayları açıklandı. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, EYT'de sigortalılık süresi ve prim gün sayısını dolduran, 9 Eylül 1999 öncesi sigortalı çalışan herkesin emeklilik hakkı kazanacağını açıkladı. Peki, 1992-1993 sigorta girişliler için EYT prim gün şartı ne? 1992 girişli erkek ve 1993 girişli kadın ne zaman emekli olur? İşte merak edilenler!
İŞTE EYT SSK EMEKLİLİK TABLOLARI….
ERKEKLER
İşe Başlama Tarihi Sigortalılık Süresi Prim Günü
24.05.1991-23.11.1992 25 5600
24.11.1992-23.05.1994 25 5675
KADINLAR
İşe Başlama Tarihi Sigortalılık Süresi Prim Günü
24.05.1992-23.05.1993 20 5600
24.05.1993-23.05.1994 20 5675