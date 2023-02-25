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    Yeni ev alana finansman desteği

    Sıfır ev almak isteyen orta gelirli vatandaşlara finansman desteği içeren ‘Yeni Evim Kampanyası’nın şartları netleşti. Başvurular da sonuçlandırılmaya başladı...

    Hazal Ateş
    Yeni ev alana finansman desteği

    Orta gelirliyi ev sahibi yapmak için başlatılan Yeni Konut Finansman Programı'nın (Yeni Evim Kampanyası) şartları netleşti. Sıfır ev almak isteyenler için 15 yıl vade, 5 milyon liraya kadar kredi verilecek.

    5 milyon liralık kredide de aylık ödeme 48 bin 594 lira olup, geri ödemesi 8 milyon 745 bin lira olacak.



    KREDİ BAŞLADI
    Bankalar, 16 Ocak'tan bu yana alınmaya başlayan başvurular kapsamında dün itibariyle kredi işlemlerini gerçekleştirmeye başladı. Kampanyadan yeterli ödeme gücüne sahip vatandaşlar yararlanabilecek. Programda, İstanbul birinci bölge, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Mersin ve Muğla ikinci bölge ve bunlar dışındaki iller üçüncü bölge olarak tanımlandı. Hazine katkısı ve esnek ödeme uygulamasından 18 yaş ve üzerindeki T.C. vatandaşı gerçek kişiler yararlanabilecek.




    Program katkılarından ve esnek ödeme planından yararlanmak için başvuranların, konut finansman başvuru tarihinden itibaren (bu tarih dâhil) son 1 yıl içerisinde yurt içinde en az 270 gün sosyal güvenlik primi ödemiş olmaları gerekecek.

    BDDK'DAN YENİ KARAR
    BDDK, daha önce 2 milyon lira ve altında olan konutlar için belirlediği yüzde 90'a kadar kredi kullanım sınırını 5 milyon lira ve altında olan konutlar şeklinde güncelledi.



        PROJEYE KATILIM ŞARTLARI NELER?
        ● 18 yaş ve üstünde olan TC vatandaşı gerçek kişiler başvurabilir.

        ● Kendisi, eşi veya 18 yaş altındaki çocuklarının konut tapusu sahipliği bulunanlar yararlanamaz.

        ● Konut dışında herhangi bir gayrimenkul sahipliği bulunanlar yararlanabilir.

        ● Herhangi bir konut tapusunda yüzde 50'den fazla pay sahipliği bulunanlar yararlanamaz.

        ● Birden fazla hisseli konut tapusu sahibi olanlar bu hisseleri yüzde 50 ve altında dahi olsa kampanyadan yararlanamıyor.

        ● Başvuranların, başvuru tarihinden itibaren son 1 yıl içerisinde yurt içinde en az 270 gün sosyal güvenlik primi ödemiş olması gerekiyor. Genel sağlık sigortası prim ödemeleri bu kapsamda değerlendirilmiyor.
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