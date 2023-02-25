Yeni ev alana finansman desteği





PROJEYE KATILIM ŞARTLARI NELER?

● 18 yaş ve üstünde olan TC vatandaşı gerçek kişiler başvurabilir.



● Kendisi, eşi veya 18 yaş altındaki çocuklarının konut tapusu sahipliği bulunanlar yararlanamaz.



● Konut dışında herhangi bir gayrimenkul sahipliği bulunanlar yararlanabilir.



● Herhangi bir konut tapusunda yüzde 50'den fazla pay sahipliği bulunanlar yararlanamaz.



● Birden fazla hisseli konut tapusu sahibi olanlar bu hisseleri yüzde 50 ve altında dahi olsa kampanyadan yararlanamıyor.



● Başvuranların, başvuru tarihinden itibaren son 1 yıl içerisinde yurt içinde en az 270 gün sosyal güvenlik primi ödemiş olması gerekiyor. Genel sağlık sigortası prim ödemeleri bu kapsamda değerlendirilmiyor.

