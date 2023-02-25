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    • Ekonomi
    • 25.02.2023 11:04
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    • 25.02.2023 11:04
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    Vergi affı ne zaman yasalaşacak? Vergi affı kimleri hangi borçları kapsıyor? VERGİ AFFI SON AKİKA 2023

    Vergi affı olarak da bilinen vergi borcu yapılandırmasıyla ilgili detaylar belli oldu. Vergi affı ile borç yapılandırması kapsamında vergi borcu cezalarına af geldi. Vergi affının yürürlüğe gireceği tarih, gündemde yer almaya devam ediyor. Vergi borcu affı 2023 borç yapılandırma paketi detaylarının açıklanmasıyla son gelişmeler yakından takip ediliyor. Peki vergi affı ne zaman yasalaşacak? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Vergi affı ne zaman yasalaşacak?

    Vergi affı olarak da bilinen vergi borcu yapılandırmasıyla ilgili detaylar belli oldu. Vergi affı ile borç yapılandırması kapsamında vergi borcu cezalarına af geldi. Vergi affının yürürlüğe gireceği tarih, gündemde yer almaya devam ediyor. Vergi borcu affı 2023 borç yapılandırma paketi detaylarının açıklanmasıyla son gelişmeler yakından takip ediliyor. Peki vergi affı ne zaman yasalaşacak? İşte detaylar...

    Yapılandırma teklifi komisyondan geçti

    VERGİ AFFI YASALAŞTI MI?

    Bakan Nebati'den son dakika vergi affı açıklaması geldi: Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı müjdelerden en büyüğü "bugüne kadar yapılmış en kapsamlı Yapılandırma Kanunu" konusundaki müjdesidir.

    VERGİ BORCU AFFI 2023 NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

    AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, kamu alacaklarını yapılandırılmasına ilişkin çalışmayı tamamladıklarını belirtti.

    Elitaş, TBMM AK Parti Grup Salonu'nda gazetecilere yapılandırma teklifi hakkında bilgi verdi. Elitaş, Kamu alacaklarını yapılandırılmasına ilişkin çalışmayı tamamladıklarını belirterek, "İki ana başlıkta düzenleme var. Bugüne kadar tüm talepleri dinledik, titizlikle inceledik, ihtiyaçları belirledik. Bir süredir vatandaşlar yapılandırma noktasına talepleri vardı, geniş düzenleme yapalım borçları ödeme kolaylığı getirelim dedik. Hangi türlerden olursa olsun yapılandırma dahil ettik.

        Vergiler cezaları, askerlik, köprü, otoyol, kaçak geçiş ve adli para cezaları, idari cezalar, öğrenim kredisi gibi yapılandırıyoruz. Ödenebilecek gecikme zamları da çerçevededir. SGK prim kesinti, işsizlik sigorta primi ve topluluk sigorta primi, eksik işçilik tutarı, gecikme cezası zammı yine tarım hizmet akdi sigortalı prim borçları, ticari taksi dolmuş aracında çalışanların sigorta prim borçları, iş kazası, malülluk aylığı, rucu alacak yersiz ödenecek aylıklardan alacakları dahil ettik. Emlak vergisi ve tüm vergiler çerçeve içine aldık. Belediye idari para cezası, su atık alacakları, belediye taşınmaz ile yaptıkları satış irtifak hakkı, kiralamana kaynaklı kullanım hakları , kira bedelleri yapılandırma ile ödenebilecek.

        Borç asılları tamamından yüzde 50'si ödeniyor. Kalanından vazgeçiliyor, gecikme zammı gibi alacaklar vergi cezalarının tahsilinden vazgeçiliyor" ifadelerini kullandı.

        VERGİ AFFI KİMLERİ KAPSIYOR?

        Hazine Ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de milyonlarca kişiyi ilgilendiren vergi borçlarının yapılandırılmasıyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

        2.000 lirayı aşmayan icralık borcu olan vatandaşlarımızın bu borçlarını tasfiye edecek ortamı zaten daha önce hazırlamıştık.

        Şimdi de vergi, ceza, faiz gibi hangi türden olursa olsun borcu bulunan vatandaşlarımızın 2.000 lirayı aşmayan borçlarını siliyoruz.

        Bir kişinin, 31 Aralık 2022 tarihinden önce ödenmesi gereken borçlarının toplamı 2.000 lirayı aşmıyorsa bu düzenleme kapsamında bir defaya mahsus olmak üzere hiçbir şart aramadan borçlarını siliyor, alacağımızdan vazgeçiyoruz.
            Bir mahallede olması gereken her şey var
            Haberler Ekonomi Vergi affı ne zaman yasalaşacak? Vergi affı kimleri hangi borçları kapsıyor? VERGİ AFFI SON AKİKA 2023
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