Öte yandan; AK Parti'nin kabul edilen önergesiyle değişikliğe gidildi. Bu kapsamda; borçlarını yapılandıran ve taksitle ödeme seçeneğini tercih eden borçlulardan, ilk taksit ödeme süresi içinde ödenmesi gereken tutarları ödeyenler, kalan taksitlerini izleyen ay sonuna kadar tamamen ödemeleri halinde, peşin ödeme tercihinde olduğu gibi katsayı uygulanmayacak. AK Parti tarafından verilen önerge ile 6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu çerçevesinde yabancılara kesilen idari para cezalarının silinmesine ilişkin düzenleme tekliften çıkarıldı.

TÜRMOB, TESK aidat borçlarında 6 olan taksit sayısı 9'a çıkarıldı. Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birliği'ne olan aidat borçları ile Sulama Birliklerine ödenmesi gereken su kullanım hizmet bedelleri de yapılandırma kapsamına alındı.