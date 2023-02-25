İŞTE EYT SSK EMEKLİLİK TABLOLARI….



ERKEKLER



İşe Başlama Tarihi Sigortalılık Süresi Prim Günü



24.11.1989-23.05.1991 25 5525

24.05.1991-23.11.1992 25 5600



KADINLAR

İşe Başlama Tarihi Sigortalılık Süresi Prim Günü



24.05.1989-23.05.1990 20 5375

24.05.1990-23.05.1991 20 5450

24.05.1991-23.05.1992 20 5525

- Kimler hemen emekli olabilecek?

SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ayrımı yapmaksızın 8 Eylül 1999 ve öncesinde çalışmaya başlayan ve yürürlükteki mevzuata göre prim ve yıl koşullarını yerine getiren herkes emekli olabilecek. Buna göre SSK'lılardan kadın ise 20, erkek için 25 yıl hizmet süresini doldurup, işe giriş tarihine göre 5000 ile 5975 arasında günü tamamlayanlar kaç yaşında olursa olsun emeklilik hakkı kazanacak. Bağ-Kur ve Emekli Sandığı'nda ise 20 tam yıl (7200 gün), erkek 25 tam yıl (9000 gün) primi tamamlayanlar emeklilik hakkı elde edecek.

Söz konusu koşulları tamamlamış olanlar, yasa çıktığı andan itibaren hemen emeklilik dilekçesi verebilecek. Henüz tamamlamamış olanlar ise tamamladıkları tarihte emekli olma hakkına kavuşacak.