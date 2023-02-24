Asgari ücret, emekli, memur, özel sektör zamlı maaş hesaplama nasıl yapılır? Netten brüte MAAŞ hesaplama 2023!

GÜNLÜK BRÜT ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

İşçinin brüt günlük çalışma parasının belirlenmesi için, toplu iş sözleşmesi ya da bireysel hizmet akdi ile daha fazla bir günlük miktar yani yevmiye öngörülmemiş ise yasa gereği aylık ücreti bulmak için günlük ücret 30 ile çarpılıyor. Haftalık ücret ödene yerlerde ise ücret önce 7'ye bölünün daha sonra günlük ücret 30 ile çarpılır.

2023 yılında uygulanacak brüt asgari ücret 10 bin 8 lira oldu. Net asgari ücret ise 8 bin 506 lira olarak hesaplanmıştı.

Buna göre günlük net brüt asgari ücret 333,6 lira olarak hesaplandı.