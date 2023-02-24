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    • Ekonomi
    • 24.02.2023 08:03
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    • 24.02.2023 08:03
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    1994 girişli kadın ve 1995 girişli erkek için EYT prim gün şartı nedir? 1994-1995 sigorta girişliler ne zaman emekli olur? SSK-Bağkur-4C emeklilik tablosu 2023!

    Meclis'e sunulan teklife göre EYT primi işe girişe göre 5000-5975 gün arası olacak. Askerlik borçlanması yaparak işe girişi geri çekenler de kapsam dahiline alındı. Peki, 1994-1995 sigorta girişliler ne zaman emekli olur? 1994 girişli kadın ve 1995 girişli erkek için EYT prim gün şartı nedir? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    1994-1995 sigorta girişliler ne zaman emekli olur?

    EYT düzenlemesinin Meclis'e gelmesiyle birlikte emekli olacaklar prim şartı hakkında araştırmalara başladı. SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ayrımı yapmaksızın 8 Eylül 1999 ve öncesinde çalışmaya başlayan ve yürürlükteki mevzuata göre prim ve yıl koşullarını yerine getiren herkes emekli olabilecek. Peki, 1994-1995 sigorta girişliler ne zaman emekli olur? 1994 girişli kadın ve 1995 girişli erkek için EYT prim gün şartı nedir? SSK-Bağkur emeklilik tablosu 2023!

    İŞTE EYT SSK EMEKLİLİK TABLOLARI….

    ERKEKLER

    İşe Başlama Tarihi Sigortalılık Süresi Prim Günü

    09.09.1976 ve öncesi 25 Yok 5000

    09.09.1976-23.05.1979 25 5000

    24.05.1979-23.11.1980 25 5000

    24.11.1980-23.05.1982 25 5075

    24.05.1982-23.11.1983 25 5150

    24.11.1983-23.05.1985 25 5225

    24.05.1985-23.11.1986 25 5300

    24.11.1986-23.05.1988 25 5375

    24.05.1988-23.11.1989 25 5450

    24.11.1989-23.05.1991 25 5525

    24.05.1991-23.11.1992 25 5600

    24.11.1992-23.05.1994 25 5675

    24.05.1994-23.11.1995 25 5750

    24.11.1995-23.05.1997 25 5825

    24.05.1997-23.11.1998 25 5900

    24.11.1998-09.09.1999 25 5975

    KADINLAR

    İşe Başlama Tarihi Sigortalılık Süresi Prim Günü

    01.04.1981 ve öncesi 20 5000

    01.04.1981-08.09.1981 20 5000

    09.09.1981-23.05.1984 20 5000

    24.05.1984-23.05.1985 20 5000

    24.05.1985-23.05.1986 20 5075

    24.05.1986-23.05.1987 20 5150

    24.05.1987-23.05.1988 20 5225

    24.05.1988-23.05.1989 20 5300

    24.05.1989-23.05.1990 20 5375

    24.05.1990-23.05.1991 20 5450

    24.05.1991-23.05.1992 20 5525

    24.05.1992-23.05.1993 20 5600

    24.05.1993-23.05.1994 20 5675

    24.05.1994-23.05.1995 20 5750

    24.05.1995-23.05.1996 20 5825

    24.05.1996-23.05.1997 20 5900

    24.05.1997-23.05.1998 20 5975

    24.05.1998-23.05.1999 20 5975

    24.05.1999-08.09.1999 20 5975

        AKBAŞOĞLU EYT'Lİ OLMA ŞARTINI AÇIKLADI

        AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu.

        Düzenleme 9 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olan çalışanları kapsıyor. Yani 8 Eylül 1999 ve öncesinde sigortalı olanlar yaş şartına bağlı olmaksızın emekli olacak.

        İLK MAAŞLAR NE ZAMAN YATACAK?

        Akbaşoğlu'nun açıklamalarına göre, teklif önce TBMM Plan Bütçe Komisyonunda görüşülecek. Sadece EYT ile düzenlemelerin olduğu teklifin hızlı bir şekilde komisyondan geçerek Meclis Genel Kuruluna gelmesi planlanıyor.

        Şubat ayında yasalaşması beklenen düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Bu durumda şubat ayında başvuru yapan çalışan mart ayında ilk maaşını alacak.

        - EYT kapsamında olanlar hangi statüden emekli olacak?

        Hizmet dökümünde son 7 yıllık (2520 gün) çalışmaya bakılacak. Hangi kurumdan daha fazla prim (1261 gün ve üstü) ödenmişse o kurumdan (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı) emekli olunacak. O kurumun prim ve yıl şartının sağlanması gerekecek. Emeklilik kurumu olarak bakılacak son 7 yıl, geriye doğru takvim olarak değil, sigortalı geçen 7 yıl olarak anlaşılmalı.
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        Atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı
        Haberler Ekonomi 1994 girişli kadın ve 1995 girişli erkek için EYT prim gün şartı nedir? 1994-1995 sigorta girişliler ne zaman emekli olur? SSK-Bağkur-4C emeklilik tablosu 2023!
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