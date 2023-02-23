TOKİ kuraları ertelendi mi? TOKİ İSTANBUL KURA VE SONUÇ TARİHİ 2023! TOKİ İstanbul kura çekilişi ne zaman? Anadolu, Avrupa Yakası...

TOKİ KURA ÇEKİMİ ERTELENDİ Mİ?

TOKİ tarafından yapılan açıklamada, "'Ülkemiz genelinde düzenlenecek olan tüm kura organizasyonları yaşanılan afetten dolayı ikinci bir açıklamaya kadar durdurulmuştur. Organizasyonlarımızda görev alan gerek teknik, gerek idari personelimiz AFAD koordinasyonunda afet bölgelerinde görevlendirilmiştir. Aziz milletimize bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz." denildi.