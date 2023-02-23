Piyasaların gözü Merkez Bankası'nın faiz kararında!



ABD'de güçlenen enflasyon baskısı ve Fed'in para politikasına yönelik belirsizlikler piyasalardaki fiyatlamaları zorlaştırmaya devam ediyor.

Dün açıklanan Fed'in son toplantısına ait tutanaklar, neredeyse tüm Fed yetkililerinin faiz oranının 25 baz puan artırılmasında hemfikir olduğunu, birkaç yetkilinin ise 50 baz puanlık faiz artışını desteklediğini ortaya koydu.

Fed'in tutanaklarında, yetkililerin çoğunun, faiz artışlarının hızını daha da yavaşlatmanın ekonominin maksimum istihdam ve fiyat istikrarı hedefleri doğrultusundaki ilerleyişini daha iyi değerlendirmelerine imkan sağlayacağını gözlemlediği aktarıldı.