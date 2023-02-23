Piyasaların gözü Merkez Bankası'nın faiz kararında!

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artışlarına beklenenden daha uzun süre devam edebileceği endişesiyle karışık bir seyir izlenirken, bugün yurt içinde gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararına çevrildi.
Yurt içinde, dün negatif bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışın yüzde 1,51 altında 5.071,41 puandan tamamladı.
ANALİSTLER FAİZİN İNDİRİLMESİNİ BEKLİYOR
Bugün gözler TCMB'nin para politikası kararlarına çevrilirken, AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin çoğu politika faizinin yüzde 8'e indirilmesini bekliyor. Karar saat 14.00'de açıklanacak.
Dün, yatay seyirle 18,8740'tan kapanan dolar/TL ise, bugün bankalararası piyasanın açılışında 18,8770'ten işlem görüyor.
Analistler, bugün TCMB'nin faiz kararının yanı sıra Avro Bölgesi'nde TÜFE ve ABD'de GSYH verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.100 ve 5.250 seviyelerinin direnç, 5.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.