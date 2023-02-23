Okula giden çocuklara 500 TL nakit veriliyor! 1,2,3,,4,5 evladı olanlara piyango gibi kampanya'! Vakıfbank duyurdu! Son gün 28 Şubat!

VakıfBank Bankomat Kart ile 1-28 Şubat 2023 tarihleri arasında gıda marketi, giyim ve kozmetik sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 300 TL ve üzeri alışverişe 25 TL, toplam 150 TL Bankomat Para hediye edilecek. Bir diğer kampanya ise Bankomat Kart ile 4 adet 300 TL akaryakıt alışverişinize 80 TL Bankomat Para kazanmanızı sağlayacak. VakıfBank Bankomat Kart ile 1-28 Şubat 2023 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 300 TL ve üzeri alışverişe 80 TL Bankomat Para hediye edilecek.