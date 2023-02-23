Okula giden çocuklara 500 TL nakit veriliyor! 1,2,3,,4,5 evladı olanlara piyango gibi kampanya'! Vakıfbank duyurdu! Son gün 28 Şubat!

akıfbank, 28 Şubat tarihine kadar devam eden kampanyası kapsamında çocuklu aileler için oldukça faydalı kampanyalar arasında yer alıyor. İşte okula giden çocuklara 500 TL kampanyası detayları...
VAKIFBANK 500 TL KAMPANYASI!
Vakıfbank, anne babalar için fırsat dolu bir kampanya başlattı. Çocuğu olan ve kırtasiye alışverişi yapan kişiler yaptıkları harcamalara göre Worldpuan alırken aynı zamanda kampanyadan en fazla bir kez faydalanabileceği de belirtilenler arasında yer alıyor.
Hediye paranın üst limitinin de 500 TL olduğu duyuruldu.