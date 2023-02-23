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    • Ekonomi
    • 23.02.2023 23:42
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    • 23.02.2023 23:42
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    Okula giden çocuklara 500 TL nakit veriliyor! 1,2,3,,4,5 evladı olanlara piyango gibi kampanya'! Vakıfbank duyurdu! Son gün 28 Şubat!

    Vakıfbank tarafından duyurulan kampanya anne ve babaların büyük ilgisini çekti. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Vakıfbank 500 TL kampanyası yer alıyor. Vakıfbank tarafından yapılan kampanya detaylarını sizler için derledik. İşte okula giden çocuklara 500 TL kapmanya detayları....

    takvim.com.tr
    Okula giden çocuklara 500 TL nakit veriliyor!

    akıfbank, 28 Şubat tarihine kadar devam eden kampanyası kapsamında çocuklu aileler için oldukça faydalı kampanyalar arasında yer alıyor. İşte okula giden çocuklara 500 TL kampanyası detayları...

    VAKIFBANK 500 TL KAMPANYASI!

    Vakıfbank, anne babalar için fırsat dolu bir kampanya başlattı. Çocuğu olan ve kırtasiye alışverişi yapan kişiler yaptıkları harcamalara göre Worldpuan alırken aynı zamanda kampanyadan en fazla bir kez faydalanabileceği de belirtilenler arasında yer alıyor.

    Hediye paranın üst limitinin de 500 TL olduğu duyuruldu.

        VAKIFBANK HEDİYE PARA KAMPANYASINA NASIL KATILABİLİRSİNİZ?

        Vakıfbank'ta kayıtlı cep telefonunuzun SMS bölümüne gelerek ''SINIF'' yazıp bir boşluk bırakarak kredi kartınızın son 6 hanesini yazdıktan sonra 66-35'e kısa mesaj göndererek kampanyaya katılım sağlayabilirsiniz.

        VAKIFBANK HEDİYE PARA KAMPANYASI ŞARTLARI

        Vakıfbank hediye para kampanyasına bir kez kısa mesaj göndererek katılabilirsiniz. Kampanyaya son katılım tarihi 28 Şubat 2023 olarak belirlendi. Bu tarihe kadar Sadece asıl kart sahipleri kampanyaya katılabiliyor.

        VAKIFBANK BANKOMAT KART KAMPANYASI ŞUBAT 2023

        Şubat ayına özel yeni kampanyasını açıklayan Vakıfbank müşterilerine farklı kampanyalar üzerinden 530 liraya kadar para iadesi kazanma imkanı sundu. Düzenlenen kampanya kapsamında 28 Şubat 2023 tarihine kadar Bankomat Kart ile gıda marketi, giyim ve kozmetik alışverişlerinize 150 TL Bankomat Para kazanılacak.

            VakıfBank Bankomat Kart ile 1-28 Şubat 2023 tarihleri arasında gıda marketi, giyim ve kozmetik sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 300 TL ve üzeri alışverişe 25 TL, toplam 150 TL Bankomat Para hediye edilecek. Bir diğer kampanya ise Bankomat Kart ile 4 adet 300 TL akaryakıt alışverişinize 80 TL Bankomat Para kazanmanızı sağlayacak. VakıfBank Bankomat Kart ile 1-28 Şubat 2023 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 300 TL ve üzeri alışverişe 80 TL Bankomat Para hediye edilecek.
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            Haberler Ekonomi Okula giden çocuklara 500 TL nakit veriliyor! 1,2,3,,4,5 evladı olanlara piyango gibi kampanya'! Vakıfbank duyurdu! Son gün 28 Şubat!
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