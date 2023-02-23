Merkez Bankası Şubat ayı faiz kararı ne oldu? Merkez Bankası faiz kararı belli oldu!

AA Finans'ın anketine katılan ekonomistlerin çoğu, TCMB'nin perşembe günkü toplantısında politika faizini indirmesini bekliyor. Peki, Şubat 2023 Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, hangi gün açıklanacak? Şubat ayı Merkez Bankası faiz beklentisi yüzde kaç? İşte detaylar...
ŞUBAT 2023 FAİZ KARARI NE ZAMAN, HANGİ GÜN AÇIKLANACAK?
TCMB'nin PPK takvimi içerisinde yer alan bilgilere göre ocak ayı kararı 23 Şubat 2023 Perşembe günü duyurulacak.
OCAK AYINDA NE OLMUŞTU?
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) yılın ilk faiz kararını açıkladı. Buna göre PPK politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 9'da sabit bıraktı. PPK kasım ayındaki 150 baz puanlık indirimin ardından aralık ayını da pas geçmişti.
Aralık ayındaki karar metninde mevcut politika faizinin yeterli görüldüğü belirtirken, bugünkü karar metninde benzer bir ifade yer almadı. Bazı piyasa katılımcıları bu cümlenin kaldırılmasını ilave faiz indirimlerinin işareti olarak yorumladı.